Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк спеціально для "Телеграфу" розповів про історичні параллелі та напрямки наступу ЗСУ

Ніхто не знає, якою буде ця зимова війна. Генштаб МО України, звичайно, планує, але достеменно вам ніхто не скаже. Наскільки я гарно вчив історію в школі, для окупантів зима завжди є набагато складнішим випробуванням, ніж для захисників.

Згадайте бодай поразки Гітлера взимку 1942 року у СРСР та Наполеона в росії 1812 року. Те ж саме чекає, сподіваюсь, на російських фашистів в степах України.

Найгарячішими точками, окрім Бахмуту, хочу бачити Запорізький напрямок та північ Херсонщини. В сенсі – ЗСУ будуть звідти виганяти ворога.

Дипломатично Україна вже перемогла. росію як агресора підтримують менше десятка маргінальних з точки зору світової політики країн – сателітів рф, точніше – її грошей. Не виключаю, що сама російська фашистська держава буде тікати з міжнародних дипломатичних майданчиків, як тікає її представник в ООН при яскравих звинувачувальних виступах представника України Кислиці.

Переможемо! Дай Бог, щоб – швидше і з найменш можливими втратами…

Гадаю, навіть друга, третя чи інші хвилі мобілізації російського гарматного м’яса вже не такі страшні, як ті перші десятки тисяч військовослужбовців, які пішли на нас 24 лютого. Чому? Бо ЗСУ вже занадто "прорідили" російську військову техніку – танки, літаки, вертольоти, БТРи та інше. На чому нові "чмобіки" будуть воювати?

Тим паче, на їхню підготовку потрібен час і засоби. Звичайно, в росії, де життя людини нічого не варте (а особливо – у російській армії!), людей одразу з військоматів можуть кинути на передову. Але я не думаю, що росіяни наскільки тупі та зазомбовані, щоб не почати пручатися цій очевидній м’ясорубці, в яку їх кинуть.

Український же спротив залежить виключно від підтримки зброєю нас нашими західними партнерами. Оскільки особового складу вистачає. І міністр оборони Резніков навіть сказав, що серед добровольців існує черга. Тому – ЗСУ всіх окупантів зітре в порох!

P. S. Я прекрасно знаю, що власні імена пишуться з великої літери, але рука не піднімається писати з великої літери назву країни-агресора. Оскільки агресор за означенням – низька потворна істота…