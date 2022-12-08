Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу" дав оцінку новим заявам російського диктатора

Чередою нових заяв у ракурсі українсько-російського протистояння вибухнув путін.

Серед іншого, визнав, що війна проти України, яку в росії продовжують називати "спеціальною військовою операцією", — це тривалий процес. Похвалився, що зумів окупувати чужі території. Продовжить "розмахувати" ядерною палицею, нібито виключно з метою захисту інтересів росії.

Показово, що путін спілкувався з представниками так званої "Ради з прав людини", в якій зібралися так звані "правозахисники", що просто стали аудиторією для виступу російського диктатора.

Заяви путіна направлені зараз виключно на внутрішню аудиторію. На мою думку, це є важливим елементом деміфологізації росії. З тієї простої причини, що лідер ядерної держави, який довго розповідав про другу армію світу, тепер змушений визнавати, що брехав своїм співвітчизникам. При цьому продовжуючи закидати їх новою брехнею.

Можливо, цього не розуміють у росії. Але у цивілізованому світі усі вже все чудово розуміють. І все, що говорить путін, вважають брехнею.

І коли спочатку начальник російської Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін розповідає про нібито види Польщі на українські землі, а потім це ж повторює путін – це свідчить про те, що вони або передали один одному цю міфічну інформацію статевим шляхом (бо таке неможливо видати без долі критичного мислення), або це розуміння Кремлем майбутньої все жорсткішої лінії щодо росії з боку керівної польської партії "Право і справедливість".

Щодо чергових заяв про ймовірне застосування ядерної зброї — чим більше путін робить подібні, тим смішнішим він стає. У ситуації, що склалася на цю мить, він мав би не стрясати повітря черговими заявами, а демонструвати успіхи російської армії. Однак із цим – суттєві проблеми. І путіну доводиться просто брехати знову і знову, погрожувати знову і знову, виглядаючи при цьому все жалюгіднішим.