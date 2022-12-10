Директор Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" оцінив заяви про необхідність українсько-російських переговорів, що зараз активно тиражуються:

Очевидні тези щодо необхідності переговорів наступного року активно тиражуються сьогодні західними ЗМІ, а також політиками рівня президента Франції – Макрона.

Активну спробу посадити Україну та росію за стіл переговорів точно буде зроблено у 2023 році, можливо навіть наприкінці нинішньої зими. У крайньому випадку – навесні. Все частіше звучать тези, що війна припиниться 2023-го.

Це свідчить про те, що будуть спроби домовитися.

За фактом це означатиме перемир’я. путін від своїх планів не відмовляється. Йому вигідна зупинка війни лише тим, щоб перепідготуватися, переозброїтися до нового вторгнення. На що потрібно рік-півтора. А потім він обрушиться на Україну із новими силами. Зрозуміло, що нас такий варіант не влаштовує. І все ж, є 50 відсотків, що війна може бути "заморожена" на тих рубежах, де на момент домовленостей опиняться Україна та росія.

Можливо, на той момент ми зможемо повністю звільнити Херсонську та Запорізьку області, вийшовши на узбережжя Азовського моря. Проте Крим та більша частина Донбасу залишаться під окупацією.

Те, що зараз подібні тези озвучується президентом Зеленським, говорить про те, що з ним активно працюють американці. Після обміну баскетболістки збірної США Бріттні Грайнер, засудженої в росії за звинуваченням у зберіганні наркотичних засобів, на одіозного "торговця смертю" – російського підприємця Віктора Бута, який відбував покарання в американській в’язниці за незаконну торгівлю зброєю, зрозуміло, що переговори про які ми здогадувалися, лишилися. І цими доріжками (непублічним), комунікація йде. Насамперед, по лінії директора ЦРУ Бернса, який зустрічався нещодавно в Анкарі з головою Зовнішньої служби росії – наришкіним, а також по лінії радника президента США з національної безпеки – Саллівана.