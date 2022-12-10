Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" оцінив сумне майбутнє росії

Україна переживає 290-й день широкомасштабного російського вторгнення. Розмови про переговори йдуть дедалі частіше. Ось і турецький лідер Ердоган анонсував на неділю, 11 грудня, свої телефонні переговори із Зеленським та путіним (окремо).

Єдиним результатом таких розмов можуть бути ефективніша робота гуманітарного (зернового) коридору, нові обміни полоненими тощо. Ердоган вже не раз показав ефективність у цьому ракурсі.

Але жодного політичного результату від цих переговорів я не чекаю. Зеленський (і це робить йому честь) категорично відмовляється розмовляти з путіним.

І все, що залишається путіну – через Ердогана просити пощади у Заходу та України. Його самого, який продовжує патякати маячню, вже ніхто не слухатиме.

Сам путін поки цього, схоже, не розуміє. Але ЗСУ переконають і його, і всіх росіян, що їм слід заткнутись – і відвалити від усього цивілізованого світу. Як цій недокраїні загалом, так і кожному росіянину персонально.

Нехай у себе в божевільні, у своєму рейху, сидять і жеруть один одного. А як тільки висунуться – отримають по нахабній морді.

Навіть просто програшу росії у війні з Україною вже буде мало. Ніхто не залишить цих безумців у спокої, доки вони не здадуть ядерну та іншу зброю, не виплатять репарації і не стануть навколішки перед усім світом, а особливо перед Україною, вимолюючи прощення за все, що накоїли.