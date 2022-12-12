Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" проаналізував перспективи "перемир’я" з росією:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мирні часи для українців настануть уже 2023 року.

Це нам "дзвіночок". Мова не про мирну угоду, а про якісь "мирні часи", що можна оцінювати як відсутність обстрілів, тобто – перемир’я.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Wall Street Journal, опублікованому 8 грудня, заявив, що частину територій ми звільнимо військовим шляхом, а частину – дипломатичним.

Категорично із цим не згоден! Ніколи і нічого у відносинах із росією ми не змінимо дипломатичним шляхом!

Навіть якщо путін здохне, його наступники (будь це відносно лояльний до Заходу Мішустін, умовно безбашенний Пригожин чи хитрий Патрушев) продовжать таку агресивну політику. Тому що в Конституції рф написано, що Крим — частина росії. А тепер ще й Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області України. І кожен, хто скаже – давайте повернем їхню Україну! – автоматично стає державним зрадником. З усіма наслідками…

Слід розуміти, що російське суспільство завжди буде налаштоване на реванш. Ну, просто тому, що воно так виховане своєю пропагандою. Подивіться, наприклад, що вони марять щодо деокупованого Херсона! Мовляв, ми ще повернемося.

І якщо Зеленський та Кулеба говорять щось про можливий швидкий мир, а також про ймовірність досягнення його частково дипломатичним шляхом – це означає лише одне. Що ми, наприклад, зупинимося на Чонгарі та Перекопі. І ще років 20-30, а то й 70, як Японія, яка намагається повернути свої острови, будемо домовлятися про те, чий Крим.

Чого припускати, безумовно, не можна! Інакше це буде недомир, за який ми згодом заплатимо ще страшнішою війною.