Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів про те як відбувається виробництво ракет у росії та детально пояснив чому українцям не варто розслаблятися

Рашисти виготовляють на третину більше ракет, аніж досі вважалось. Тому нові ракетні удари справді можливі.

- ГУР МОУ в особі Вадима Скібіцького заявило, що за час війни РФ виготовила аж 240 крилатих ракет Х-101 та близько 120 крилатих ракет "Калібр", середній темп виробництва – до 40 ракет на місяць. І що в росіян є запас ракет мінімум на 3-5 ударів, із залпом на 80-90 ракет у кожному.

В листопаді 2022 року були відомі інші цифри, значно "скромніші" — лише 120 ракет типу Х-101 та 120 "Калібрів" за весь час війни.

Тут одночасно можливі два варіанти: 1) або за останні 3 тижні наша розвідка добула точніші дані про роботу рашистського ОПК, або ж 2) в останні декілька тижнів орки форсували виробництво крилатих ракет для нових обстрілів України.

У всякому випадку, тепер стає зрозуміліше, чому між кожним із ударів росіяни беруть паузу в 1-2 тижні – за цей час вони встигають накопичити вагомий арсенал в 10-20 нових крилатих ракет.

Навряд чи зараз орки стануть міняти інтервал для підготовки нового удару. Вони справді розосереджують свої стратегічні бомбардувальники після "бавовни" на аеродромах "Енгельс" та "Дягилево". Але не настільки масштабно, щоб це в принципі почало "ламати" операції для російської стратегічної авіації. Простіше кажучи – назбирати десяток бомбардувальників Ту-95МС для нового обстрілу росіяни все одно зможуть.

Ну а поки у них триватиме цикл підготовки до ракетного удару, орки й намагатимуться дострілювати свій запас "літаючих мопедів" в рамках своєї нової тактики обстрілів енергосистеми України.

Будьмо уважні, прислухаймось до попереджень та не ігноруймо повітряні тривоги.

Джерело: Facebook-сторінка Івана Киричевського.