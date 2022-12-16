Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" розповів, чим важливі одночасні інтерв’ю

Інтерв’ю Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Олександра Сирського виданню The Economist та Олексія Резнікова виданню The Guardian важливі не лише своїм змістом, а й самим фактом свого виходу. Причому практично одночасним.

Лейтмотивом цих виступів є звернення до західних партнерів, суть якого зводиться до наступного: росія проводить мобілізацію, збирає нові війська, які в перспективі 2-3 місяців можуть бути кинуті в наступ.

Тому для того, щоб довести справу до кінця, Україні потрібні масштабніші поставки озброєнь та боєприпасів.

Мобілізація у росії, попри всі заяви кремлівських діячів, триває, у січні очікується її нова хвиля. З цих людей збираються нові частини, які проходять підготовку на російських та білоруських полігонах, а потім їх закидають на Донбас та північ Луганської області. Всі ці дії є підготовкою до наступу, про який говорять і українські військові керівники, і західні експерти. Потрібно багато зброї, щоби стримати цей тиск. Ось про це всі ці інтерв’ю.