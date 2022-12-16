Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко розповів, про що говорять падіння російських ракет на своїй території

Прогнозований черговий ракетний удар по Україні окупантів, як і минулі, пройшов із дуже сумнівним результатом, а саме — відновлення енергосистеми випереджає можливості РОВ щодо накопичення боєкомплекту.

Не кажучи про те, що ППО України нівелює ефект від подібних ударів на 80-90%. Тобто ККД регулярного нальоту набагато нижчий від очікуваних результатів і дуже рідко перевищує 10%. А 10% назвати ККД досить складно, не кажучи вже про щось більше.

Сьогоднішній удар, як і попередній, продемонстрував застосування різноманітної номенклатури ракетного озброєння, що доводить неможливість уніфікувати боєкомплект. Відсутність уніфікації говорить про обмежений накопичувальний ресурс.

Але нинішній обстріл відзначився від попередніх тим, що у Волгоградській області було зафіксовано падіння російських ракет Х-101. На цей час складно сказати, чи були ці ракети були збиті засобами ППО, які панічно відпрацювали по своїх об’єктах або через якусь технічну несправність.

Але якщо не виключати технічну складову, то я більш ніж впевнений, що це ракети з нової партії. Чому так? Та тому, що їх виготовляють в авральному режимі та не проводять належного технічного контролю виробів. І підтвердження тому — регулярно падаючі 9М723.

Таким чином, росія не тільки обмежена у виробничих можливостях нових ракет, а і якість продукції викликає серйозні питання. Раніше про якісний бік нових російських партій постійно говорилося, а тепер є безпосередній доказ.

Джерело: пост Коваленка в Telegram-каналі.