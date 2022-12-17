Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк розповів, скільки ще може бути масованих ракетних атак по інфраструктурі України найближчими місяцями

Підсумки підіб'ємо.

Вчора був 9-й масовий обстріл інфраструктури:

10.10 – 80 ракет,

11.10 – 28,

22.10 – 33,

31.10 — 50,

15.11 — 96,

17.11 — 20,

23.11 — 67,

05.12 — 70,

16.12 – 76.

Останні обстріли йшли з інтервалом 11-12 днів і кількістю ракет близько 70.

Нагадаю, що С-300, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.

Найчастіше для цілеспрямованих обстрілів енергетичної інфраструкрури використовуються крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555. Тому насамперед звертаємо увагу на них.

Враховуючи мої попередні прикидання на підставі даних МО та уточнення від ГУР, що РФ зараз здатна виробляти 40 ракет на місяць, арифметично виходить, що:

• У РФ на даний момент близько 160 "вільних" Калібрів, Х-101, Х-555.

• Цього вистачить на два 80-ракетні залпи або три 50-ракетні, які РФ може зробити протягом місяця-півтора.

• За цей час буде вироблено 40-60 ракет, яких вистачить ще один залп.

Підсумок. РФ протягом півтора-двох місяців може зробити ще 3-4 залпи ракетами Калібр, Х-101, Х-555, не залазячи до НЗ [недоторканний запас].

Після чого зможе вистрілювати лише 40 свіжих ракет на місяць.

Примітка. Ще раз нагадаю, що це арифметичні розрахунки, що базуються на даних МО та ГУР. Це не пророцтво, а просто орієнтир, на який можна спиратися.

Джерело: пост Шрайка у Telegram-каналі.