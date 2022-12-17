Скільки у рф залишилося ракет та скільки ще обстрілів варто чекати: простий підрахунок - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк розповів, скільки ще може бути масованих ракетних атак по інфраструктурі України найближчими місяцями
Підсумки підіб'ємо.
Вчора був 9-й масовий обстріл інфраструктури:
- 10.10 – 80 ракет,
- 11.10 – 28,
- 22.10 – 33,
- 31.10 — 50,
- 15.11 — 96,
- 17.11 — 20,
- 23.11 — 67,
- 05.12 — 70,
- 16.12 – 76.
Останні обстріли йшли з інтервалом 11-12 днів і кількістю ракет близько 70.
Нагадаю, що С-300, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.
Найчастіше для цілеспрямованих обстрілів енергетичної інфраструкрури використовуються крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555. Тому насамперед звертаємо увагу на них.
Враховуючи мої попередні прикидання на підставі даних МО та уточнення від ГУР, що РФ зараз здатна виробляти 40 ракет на місяць, арифметично виходить, що:
• У РФ на даний момент близько 160 "вільних" Калібрів, Х-101, Х-555.
• Цього вистачить на два 80-ракетні залпи або три 50-ракетні, які РФ може зробити протягом місяця-півтора.
• За цей час буде вироблено 40-60 ракет, яких вистачить ще один залп.
Підсумок. РФ протягом півтора-двох місяців може зробити ще 3-4 залпи ракетами Калібр, Х-101, Х-555, не залазячи до НЗ [недоторканний запас].
Після чого зможе вистрілювати лише 40 свіжих ракет на місяць.
Примітка. Ще раз нагадаю, що це арифметичні розрахунки, що базуються на даних МО та ГУР. Це не пророцтво, а просто орієнтир, на який можна спиратися.
Джерело: пост Шрайка у Telegram-каналі.
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