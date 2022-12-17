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Скільки у рф залишилося ракет та скільки ще обстрілів варто чекати: простий підрахунок - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Обстріли України стаються принаймні раз на тиждень Новина оновлена 17 грудня 2022, 12:13
Обстріли України стаються принаймні раз на тиждень

Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк розповів, скільки ще може бути масованих ракетних атак по інфраструктурі України найближчими місяцями

Підсумки підіб'ємо.

Вчора був 9-й масовий обстріл інфраструктури:

  • 10.10 – 80 ракет,
  • 11.10 – 28,
  • 22.10 – 33,
  • 31.10 — 50,
  • 15.11 — 96,
  • 17.11 — 20,
  • 23.11 — 67,
  • 05.12 — 70,
  • 16.12 – 76.

Останні обстріли йшли з інтервалом 11-12 днів і кількістю ракет близько 70.

Нагадаю, що С-300, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.

Найчастіше для цілеспрямованих обстрілів енергетичної інфраструкрури використовуються крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555. Тому насамперед звертаємо увагу на них.

Враховуючи мої попередні прикидання на підставі даних МО та уточнення від ГУР, що РФ зараз здатна виробляти 40 ракет на місяць, арифметично виходить, що:

• У РФ на даний момент близько 160 "вільних" Калібрів, Х-101, Х-555.

• Цього вистачить на два 80-ракетні залпи або три 50-ракетні, які РФ може зробити протягом місяця-півтора.

• За цей час буде вироблено 40-60 ракет, яких вистачить ще один залп.

Підсумок. РФ протягом півтора-двох місяців може зробити ще 3-4 залпи ракетами Калібр, Х-101, Х-555, не залазячи до НЗ [недоторканний запас].

Після чого зможе вистрілювати лише 40 свіжих ракет на місяць.

Примітка. Ще раз нагадаю, що це арифметичні розрахунки, що базуються на даних МО та ГУР. Це не пророцтво, а просто орієнтир, на який можна спиратися.

Джерело: пост Шрайка у Telegram-каналі.

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Теги:
#Обстріл #Війна #Ракетний обстріл #Ракетний удар #Роман Шрайк