Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко розповів, скільки ракет може зробити росія

Скільки росія може виробляти ракет? Останнім часом ви часто вдавалися в це питання, чи не так? Що ж, ось середньозважена відповідь практично кожної номенклатури.

Почну з мабуть на сьогодні найчастіше застосовуваних авіаційних крилатих ракет Х-101.

Але перш хочу відразу пояснити, що описуючи можливості росії я регулярно згадуватиму два фактори, технічний і технологічний.

Технічний – розрахункова можливість виробничої, заводської лінії.

Технологічний — наявність виробництва всіх компонентів.

Росія має технічні можливості з виробництва 3-4 ракет Х-101 на тиждень і до 150 на рік, але технологічно цей показник у рази менший і становить близько 5-6 ракет на місяць. За наявності всіх необхідних компонентів для збирання показник звичайно виростає в 2-3 рази.

Крилата ракета "Калібр" технічно може вироблятися у кількості до 12-15 ракет на місяць, але реальне їх виробництво згідно з технологічними можливостями не перевищує 5-6 ракет, але при отриманні повної технологічної номенклатури вони видають вищезазначену кількість.

Ракета Х-22 — виробництво відсутнє та відновленню не підлягає. Нині ці ракети вилучаються зі зберігання, причому залишилися ті, які непридатні для застосування. Вони проходять тривалі відновлювальні, ремонтні роботи, після чого вже застосовують Україною.

Сьогодні по Одесі після довгого періоду незастосування використані ракети П-800 "Онікс". Дані ракети мають технічний потенціал виробництва 5-6 на місяць, але за наявності всіх технологічних можливостей. Насправді ж 1-2 ракети, або простий.

Авіаційні ракети Х-59 виробляються в кількості 2-4 на тиждень відповідно до технічної складової, технологічно мають серйозну залежність від іноземних комплектуючих, особливо її останні кодифікації "МК2".

Не забуваємо про протирадіолокаційні ракети Х-31ПМ, які росіяни також застосовують під час ударів територією України. Технічна можливість їх виробництва до 5 на тиждень, технологічна – рідко коли видають навіть 1 ракету на тиждень.

Виходячи з цих даних можна робити висновки про те, як довго росія зможе підтримувати регулярну періодичність ударів по території України, адже потенціал складів та центрів зберігання не безмежний, а виробничі можливості росії, як ми бачимо, тим більше.

Але будемо відвертими, ракетні удари по території України до завершення війни не закінчаться. Ми можемо говорити лише про перспективу збільшення термінів між ударами, а накопичити БК, через 2 тижні або місяць, півтора або навіть 2 місяці, вони все ж таки для чергового удару зможуть.