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Щодо закона про покарання військових. У нас у країні насправді кілька різних армій - Віктор Трегубов

Автор
Віктор Трегубов Віктор Трегубов
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Автор
ЗСУ
ЗСУ

Український журналіст, блогер та співзасновник "Демсокири" Віктор Трегубов прокоментував резонансний закон про посилення покарань для військовослужбовців

По закону. Особисте, не партійне. Я знаю дуже багато випадків, коли офіцери такі оригінали, що їм не те що життя інших, а й власну п*сю в руки давати небезпечно.

Я знаю дуже багато випадків, коли хорошим офіцерам дістаються такі сонечки, що єдиним ефективним способом змусити їх хоча б не бути загрозою для власних побратимів є дисциплінарні заходи різного ступеню тяжкості.

Плюс до того — у нас в країні насправді кілька різних армій. Є деякі бригади ТрО, куди окремих "талановитих" офіцерів під час конфлікту низької інтенсивності сплавлювали просто від фронту подалі. А є бойові бригади з хорошими офіцерами, куди долили мобілізяк з вчорашнього електорату Шарія, сільських алкашів та ветеранів батальйону "Лодзь", що цього разу не встигли до кордону. Які коли не лежать в отключці, то нах*р посилають. І навіть в одному роді військ від частини до частини та від бригади до бригади різниця може бути така, наче між ними Середземне море пролягло.

Я глибоко переконаний, що це зараз неможливо привести до спільного знаменника. Так, могла б допомогти ефективна система військової юстиції, але вона потрібна на позавчора, а створювати її зараз — воно-то треба, але ми війну можемо виграти раніше. Щодо діючої військової служби правопорядку, то вона має як юридичні обмеження, так і, кгм, кадрові проблеми — привіт тому драному оленю в званні майора ВСП, що бухим протаранив медевак Насті Шевченко.

Звісно, втім, у фейсбуку — як і в армії — більше рядових та сержантів, ніж офіцерів. А в них травматичного досвіду з офіцерами-оленями більше.

Звісно, також, у МО та ГШ більше офіцерів, ніж рядових та сержантів. А в них більше досвіду із сонечками.

Тому мушу вам заявити, що не маю думки з приводу цього законопроекту. От не маю і все, і не тому, що ліньки подумати, а тому, що думав та не надумав. Я розумію претензії обох сторін, і не бачу, як їх привести до чогось спільного. Вибачте.

Джерело: пост Трегубова у Facebook

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Теги:
#Блог #ЗСУ #Віктор Трегубов