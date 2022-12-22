Співзасновник партії "Демсокира", блогер, політичний діяч та молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко про бажання залишити росії "хоч щось"

Бісять спроби і пропозиції "залишити росіянам хоч щось". Крим, Донецьк, Луганськ, переговорну позицію, можливість зберегти обличчя.

Я не хочу залишати їм нічого. Ані Криму – а він мій. Ані Донецька з Луганськом. Ані обличчя. Я не хочу бачити росію в ООН, якою б кволою не була ця структура. Не хочу знати, що у країні часткової цивілізації залишилось хоч щось з високих технологій. Та і взагалі технологій як таких.

Хочу, щоб їхній внутрішній світ прийшов у повну гармонію із зовнішнім. Щоб вони носили взуття, яке робить фабрика "Красний трєугольнік". Щоб їли тільки те, що виробляє їхнє роздовбане сільське господарство. Щоб літали не на Boeing та Airbus, а на власних Ту, і бажано в один кінець.

Я хочу, щоб їхнє життя відповідало заповідям пророка Сорокіна. Косоворотки, а не Nike. Ансамбль Красной Армії, а не Queen. Дивіться на Мартіросяна у кінотеатрах, а цивілізований світ нехай дивиться щось інше на Netflix.

І мене відверто бісить, що деякі іноземні бренди під приводом "вони такі ж люди як ми" заробляє у росії бабло (чемно сплачуючи їм податки, які йдуть на окупаційну армію). Що там останнє вибухнуло, Gillette і Procter&Gamble? До біса. Навіщо росіянам Gillette? У них що, немає ножів? Нехай голяться штиками. Або не голяться. Борода цілком пасує до косовороткі і лаптей фабрики "Красний трєугольнік".

Я вважаю, що ті транснаціональні бренди, які залишилися працювати у тоталітарній росії, мають стикнутися із бойкотом в Україні. А бажано ще і на Заході. І це має стосуватися всіх брендів, від бритв до прокладок, від авто до ліків.

"Якщо у них немає хліба, нехай їдять самі себе".

Я кину посилання на корисного бота, який підкаже вам у магазині, працює бренд в рф чи ні. Перевірте, що ви купуєте, і кому ви хочете віддати свої гроші перед тим, як платити на касі. Якщо бренд працює в рф, як умовний "Жиллетт", то він не має отримувати наші гроші. Все дуже просто.

Так, це теж частина війни. Так, це теж ваш внесок у неї. Так, це так працює.

Пішли вони на**й.