Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу" розповів про можливість переговорів з Кремлем

Видання The Wall Street Journal, аналізуючи результати візиту українського президента Володимира Зеленського до США, повідомило, що в Україні опрацьовують варіанти мирного закінчення повномасштабної війни. Зазначається, що якийсь "мирний план" із чітким переліком пунктів можуть презентувати в лютому, до річниці початку повномасштабного вторгнення рф.

Думаю, українська позиція у переговорному кейсі є очевидною. А саме – відновлення територіальної цілісності нашої країни як необхідної умови для діалогу. Усі інші опції не розглядатимуться з тієї простої причини, що громадяни України цього не сприймуть.

І українське політичне керівництво це чітко розуміє.

У США є інтерес виступити в ролі модератора чи посередника у таких переговорах. Але на посередництво претендують і французький президент Макрон, судячи з останніх заяв, і турецький лідер Ердоган, і австрійський канцлер Нехаммер.

Однак для того, щоб у чомусь посередничати, потрібно, щоб сторони конфлікту хотіли переговорів. За росією такого бажання не простежується. Вона усіляко демонструє неготовність до переговорів про справедливий мир. А лише такий влаштує Україну.

Тільки подальші успіхи сил оборони України можуть змусити рф сісти за стіл переговорів. Станом на сьогодні сигнали, що йдуть з країни-агресора, не демонструють готовності до переговорного процесу.