Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" дав прогноз на майбутній рік

Почався останній тиждень цього найважчого для України року. Можна зробити певні висновки та прогнози.

Головне – українське суспільство готове продовжувати боротьбу. Переважна більшість за війну до переможного кінця.

Без жодного там "договоритися посередині". Схоже, рейтингозалежний Зеленський це також зрозумів.

Ми маємо тил для того, щоб боротися. І наш тил – це західна цивілізація. Те, що ми називаємо Західним світом. Минулого року ми отримали десятки мільярдів доларів від США та Європи, у майбутньому також отримаємо – відповідні рішення вже ухвалено. Як і рішення щодо збільшення постачання в Україну новітніх систем озброєння.

Немає сумнівів, що 2023 рік буде складним, що бюджет ми самі наповнювати будемо не в змозі, що війна продовжиться. Як немає сумнівів у тому, що ми вистоємо. І переможемо.

Будь-які армії та суспільства втомлюються. Втомлюватиметься і російська армія, і російське суспільство.

Мотивація для російських військовослужбовців зараз – це гроші та "бойове солдатське братство". Перших у бюджеті країни-агресора стає дедалі менше. Як і "братства" у лавах армії, розбавленої зеками, примусово призваними "чмобиками" тощо.

У нас, крім двох вищезгаданих традиційних мотивацій, є важливіші. За спинами українських воїнів – їхні міста, їхні будинки, їхні рідні. До того ж у нас у рази зросла впевненість у собі. Наша армія зрозуміла, що ми можемо перемагати "другу армію світу", що ми сильніші не лише за духом, а й за вмінням воювати.

Прогнозую, що російська армія посиплеться. Найімовірніше – у лютому-березні, після наших чергових контрнаступних операцій на півдні чи сході. А якщо армія агресора якимось дивом встоїть після цього, то остаточне її падіння відбудеться восени.

Ми точно відсунемо наступного року росіян до ліній 23 лютого 2022 року. Хотілося б, звичайно, щоб ми їх взагалі вибили з усієї території України, включаючи Донбас та Крим. Але не факт, що це станеться наступного року. Втім, цього також не можна виключати.