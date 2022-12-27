Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" розповів про основні завдання наступного року

Основні події 2023 року, безумовно, стосуватимуться перебігу війни в Україні. Усі заявляють – і військові, і не лише – що наступний рік стане переломним у нашій війні проти росії.

Прогнозувати що-небудь у ракурсі бойових дій (які і коли будуть проводитись операції) важко, адже ситуація в динаміці. Та й не треба цього робити… Чим менше навіть гіпотетичного розвитку подій знає наш ворог – тим краще.

Але я сподіваюся, що рішення США щодо постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot стане переломним моментом. І що інші наші країни-партнери підтримають цей крок уже у новому році. Для чого, звичайно, нам слід не зменшувати активність у дипломатичному, переговорному плані.

Постачання Україні систем Patriot раніше було певним табу. Нам довго розповідали, що це неможливо, що цей ЗРК – частина спільної оборонної системи НАТО, що американці нікому не довіряють, навіть своїм союзникам, членам Альянсу – полякам, не дають керувати Patriot, самі це робитимуть на їхній території. І так далі… А тут ми чуємо про те, що американці навчать користування цією системою українських воїнів. Це важливе посилання перед новим роком. Дуже хотілося б, щоб почин американців підхопили європейці, надаючи нам все більш потужні та сучасні системи озброєнь.

Крім того, важливо, щоб санкції проти росії поглиблювалися, а за порушення вже введених, за допомогу в їхньому обході – запроваджувалося дієве покарання проти країн, що беруть участь у таких процесах. Плюс – ухвалені в США та низці інших країн рішення про конфіскацію російських активів та направлення їх на допомогу Україні – також має стати прикладом. І 2023 року набирати обертів.

І ще одне важливе очікування. У лютому президент України хоче зібрати якийсь саміт миру, де обговорюватиметься і те, як завершити російсько-українську війну (головний меседж тут – територіальна цілісність нашої країни у кордонах 1991 року). Але також важливо обговорити загальну систему глобальної безпеки, побудувавши нову, дієву.

Крім того, 2023-го слід реально розробити план відновлення України після війни. Ми повинні розуміти, що саме, як, на які кошти та коли робитимемо. І йдеться не лише про відновлення інфраструктури, житлових будинків, лікарень, шкіл, вишів тощо. Важливо побачити розуміння, якою буде відроджена економіка нашої країни. Точно не слід сліпо відновлювати те, що було раніше. Ми повинні отримати нову структуру економіки, ставши конкурентоспроможними, освоюючи світові ринки значно потужнішими темпами, ніж раніше.

Війна – це трагедія, але й певне вікно можливостей. І його треба використати.