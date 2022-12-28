Екскерівник у компанії "Укрсиббанк", а нині воїн ЗСУ Андрій Оністрат переконаний, що після перемоги всі українці стануть більш цинічними і сильнішими

Що хлопці втрачають в житті під час служби?!? Про це ніхто не думав?

Перше — це втрата спілкування з батьками. В мене батьки поважного віку і кожен день тут я розумію, що втратив ще одиниць день. Прогулянка з мамою по лісу, кава з татом вранці… все — одні мінуси…

Більшість або не реалізовані, або дуже слабо реалізовані в особистому житті. Сім’я далеко, за сотні кілометрів, десь там…

Діти — це складна задача в такому випадку…

В мене неповнолітніх четверо.

Можливо саме зараз треба відводити молодшого на акробатику, або на стрибки у воду, можливо на плавання… або на футбол. А через 15 років він може вибороти олімпійське золото для України.

Скільки я недокладаю в голову середнього. Йому 12. Починається підлітковий вік. В голові каша. Спорт, навчання, дівчата і т.д. А я за 500 км…

Доці — це окрема історія. Хочу везти Миросю з нескінченних тренувань з гімнастики і завозити її на піцу, а потім сплячу нести в ліжко. Роздягати і вкривати… мрію про це!!!

Соломійка окрема історія. Їй треба показати університети. Показати різні варіанти, країни, все розказати про це. Вона перфектно навчається. Їй треба дати тільки подальший напрямок. Показати як це можна конвертувати в подальші результати.

Ну і @valentinakhamaiko це моя героїня! Немає слів, щоб описати що я думаю про цю неймовірну жінку. Сама, школа, тренування, робота одна, друга. Без водіїв, нянь, помічниць. Без світла…

Як мені не вистачає кави разом і обіймів.

Всі ми будемо інші після перемоги. Сильніші, цинічніші до всяких примх і т.д.

Перемоги нам найшвидшої, ми вже давно воюємо. Треба мочити ворога і починати нове життя.

Джерело Фейсбук-сторінка Андрія Оністрата.