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"Сюрприз" для окупантів: що допоможе ЗСУ звільнити всі території 2023 року - Дмитро Снєгирьов

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Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов
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Українські військові шлють "подарунки" окупантам
Українські військові шлють "подарунки" окупантам. Фото Генштаб ЗСУ

Без допомоги партнерів Україна зіткнеться з певними труднощами

Передумовою для остаточної перемоги над росією вже 2023 року, про реальність чого заявляє низка експертів і президент України, стане нарощування військово-технічної допомоги нам з боку НАТО. На це було спрямовано нещодавні розширені інтерв'ю президента Володимира Зеленського та головкома ЗСУ Валерія Залужного британському The Economist. І не випадково вони з'явилися перед візитом Зеленського до США.

Основою акцент робився на те, що без допомоги партнерів, країн демократичного табору – фінансової, військово-технічної – Україна зіткнеться з певними труднощами. І Залужний, і Зеленський наголошували: у нас є кому воювати, але – дайте чим. І коли ми отримаємо чим – то точно переможемо. Набагато швидше, аніж думає дехто.

Відповідно, розширений характер військово-технічної допомоги, насамперед, передача ЗСУ наступальних, а не лише оборонних, видів озброєння дозволить Україні матеріалізувати оперативну й тактичну перевагу, які є на на кінець 2022 року. І проводити успішні операції з подальшої деокупації нашої території.

Безумовно, нам потрібні й засоби ППО та ПРО, які зведуть до мінімуму ракетний терор з боку рф (як можливий чинник військово-політичного тиску та примусу до підписання т.зв. "мирних угод" на російських умовах) і захистять енергосистему й економіку України від негативних впливів.

Останній пакет військово-технічної допомоги США Україні кардинально різниться від попередніх не лише появою в ньому батареї ЗРК MIM-104 Patriot, а й тим, що нам масово передають засоби ураження.

Йдеться про високоточні снаряди 155-мм, боєприпаси до РСЗВ "Град" і HIMARS, 125-мм танкові снаряди, мінометні боєприпаси, 122-мм артилерійські снаряди. Про те, у чому ми відчували гострий дефіцит. Це фактично наступальні види озброєнь. Якщо партнери продовжать у тому ж дусі і нам нарешті дадуть танки і літаки, то ЗСУ реалізують плани Генштабу з деокупації. І заява Залужного, що ГШ готує російським загарбникам кілька неприємних "сюрпризів", втілиться в життя.

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Теги:
#Генштаб ЗСУ #Володимир Зеленський #Деокупація #Валерій Залужний