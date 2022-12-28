Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів про проблеми із озброєнням у підрозділах окупантів

На сьогоднішній день у росії немає жодного підрозділу повністю штатно укомплектованого технікою. Недокомплектація сягає 30% і більше. Тобто, спочатку вони вже є так званими, що втратили боєздатність. У таких умовах формування ударної групи неможливе.

Зараз багато говорять про ймовірність наступ російських окупаційних військ (РОВ), але постає питання — наступ чим? Саме чим, адже ким, вони знайдуть, тільки скільки б цього "ким" не було, без "чим" воно абсолютно безглуздо. І часткова мобілізація це яскраво продемонструвала.

Крім того, проблема наявності боєприпасів стає все більш актуальною, а рішення у РОВ її немає.

Таким чином, мінімум двох базових засад у РОВ для масштабного наступу — немає. А саме, необхідної кількості техніки та забезпеченої БК артилерії.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка