Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа" розповів, що в росії готуються до нових хвиль мобілізації

На тлі заяв про нібито готовність до мирних переговорів з Україною, що періодично звучать з країни-агресора, уряд росії доручив 16 вузам створити військові навчальні центри підготовки кадрів для російської армії. Відповідний документ розміщено на офіційному порталі правової інформації росії.

Розгортання нових військових центрів при російських вишах свідчить про дві речі.

Перша – це нестача існуючої матеріально-технічної бази на підготовку військовослужбовців (потрібно створювати нові пункти).

Друга – це продовження прихованої мобілізації, під потреби якої ці пункти створюються.

Таким чином у росії створюється ґрунт для проведення нових хвиль мобілізацій, яких слід очікувати наступного року. Кремль дає зрозуміти, що готовий вести затяжну війну, кидаючи в її топку все нові й нові маси власного населення.