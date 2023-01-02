Людина, зброя, місія. Як змінилися ЗСУ за 2022 рік - Ігаль Левін
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Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін назвав три головні відмінності нової української армії
Збройні сили України до 24 лютого 2022 року та Збройні сили України кінця 2022 року — це дві абсолютно різні армії. Справа навіть не в новому західному озброєнні, хоча про нього ще буде сказано, а в тому, як змінився внутрішній стрижень українського війська, у розумінні свого призначення та зв’язку з усім народом.
Зазвичай такий стан називається народною армією — або, як кажуть в Ізраїлі: "Народ формує армію, а армія формує народ".
До повномасштабного вторгнення ЗСУ перебували вісім років у стані обмеженої війни з Росією на сході України. За ці вісім років обмеженої війни сотні тисяч українських захисників пройшли через фронт чи, як мінімум, через службу в армії. Це створило колосальний резерв людей з бойовим досвідом, мотивацією, розумінням і готовністю до того, що обмежена війна переросте на щось більше і масштабніше.
Саме ці люди стали головним стрижнем мобілізації, оголошеної в лютому минулого року, і сьогодні всі Сили оборони України налічують вже під мільйон людей.
Це перша і найважливіша відмінність. Якщо ЗСУ колись були типовою армією нашого часу, тобто просто силовим інструментом держави і налічувала лише кілька сотень тисяч службовців, то сьогодні це — велике народне військо загальнонаціонального рівня. Додайте до цього мільйону ще загальнонародний волонтерський рух – ви отримаєте масштаби по-справжньому військової організації, небачені в Європі вже з часів Другої світової війни.
Друга важлива відмінність – розуміння свого призначення. Якщо ЗСУ у редакції "до 24 лютого" не могли похвалитися якоюсь серйознішою місією, ніж стримування ворога на сході України, то сьогодні є чіткий перелік цілей: це захист громадян України, розгром ЗС РФ та повернення України до кордонів 1991 року. Воістину, українська армія, як це було і наказано класиками державності минулого – гарант захисту суверенітету української держави та народу, який живе в цій державі.
Після цих двох факторів – людини (а людина – це найважливіше в армії) та розумінні місії цієї людини – тепер можна згадати і про озброєння ЗСУ.
ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення спиралися зазвичай на радянські зразки техніки. Так, було кілька як всюдиходів HMMWV, так і зразків західної стрілецької зброї, але це все була крапля в морі радянської спадщини. Навіть українські розробки – і ті спиралися на радянське минуле: наприклад, ПТРК "Стугна-П", що чудово показала себе в боях.
Тепер же 2023 рік ЗСУ зустріли з великим переліком не просто західних моделей озброєнь, а й їх нових зразків у тому числі. Західний підхід до створення зброї кардинально відрізняється від радянського (а сьогодні – російського) підходу. Це ставка на якість, людський фактор (військова ергономіка, наприклад), точність систем та багато іншого. Зі старою радянською зброєю неможливо реалізувати багато концептів західного військового мистецтва – такі, як децентралізація командування, автономія командирів, швидке закриття циклів (час від виявлення мети та до її ліквідації) та синергія різних родів військ у єдиному мережевому військовому механізмі.
Це і є третім чинником кардинального прогресивного зростання ЗСУ за цей рік. Західні зразки техніки – це не штучні екземпляри, а масове якісне посилення української армії. Взяти хоча б всілякі броньовані машини (всіх мастей та моделей), їх передано вже понад 2000 штук. Це величезна допомога. Адже ще сотні одиниць артилерії, ЗРК (найкращих у своєму класі) та інших зразків – аж до легкого стрілецького озброєння.
Українська армія набула себе у трьох вимірах – вимірі людини, місії та якості зброї. Так, проблем ще дуже багато. Складний і подальший перехід у тому числі на західні танки та авіацію. Це тернистий шлях, але головне те, що ЗСУ вже на цьому шляху, а назад дороги немає – лише вперед – до множення всіх своїх потужностей, можливостей та ефективності.
Нагадаємо, раніше Ігаль Левін пояснив, що відбуватиметься на полі бою найближчим часом.
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