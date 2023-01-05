Український блогер, журналіст та політичний оглядач прокоментував гучну пропозицію патріарха Кирила про перемир’я

Путінський патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир’я 6-7 січня та припинити вогонь.

"А потім можете й надалі вбивати ракетами жінок та дітей" — додав патріарх.

Ось така хамська, фальшива та цинічна псевдомиротворчість викликає більше злості та обурення, ніж мовчання.

А ти, м*азь, не хочеш закликати своїх солдатів НАЗАВЖДИ припинити вогонь і зупинити вбивства православних жителів України? Не на один день, коли тобі, мерзотнику, це потрібно. А остаточно.

На твою думку, на Різдво скидати ФАБи на Бахмут не можна, а 5 та 8 січня — можна?

Коли пішли " брати Київ за 3 дні " цей маніяк у рясі чомусь мовчав. Мабуть, уже уявляв себе у лаврі. А як стали сотнями труни приходити на новорічні свята з Макіївки, так згадав про перемир’я. Страшно отримати ще пару "хаймарсів" до казарм на Різдво, так?

У особисті відразу нагадали, як на Великдень ці м*азі обстріляли ракетами Одесу, вбивши 8 людей, у тому числі маму та немовля.

Думаєте, патріарх Кирило засудив це?

Джерело: Telegram-канал Дениса Казанського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський поки не бачить сенсу у переговорах із путіним. Київ відхиляє будь-які заклики союзників щодо ймовірності повернення до діалогу з росією.