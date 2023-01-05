Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу" пояснив, що стоїть за заявами Заходу про переговори України з росією

Тема мирних переговорів України та росії знову актуалізувалася. Президент Франції Еммануель Макрон періодично виступає із заявами про деякі гарантії безпеки для рф.

Секретар РНБО України Олексій Данілов запевняє, що "людина на прізвище Козак" (мова, ймовірно, про заступника глави адміністрації президента Росії, колишнього куратора кремля з питань України Дмитра Козака) проводить зустрічі з деякими європейськими діячами, сподіваючись примусити Київ до підписання своєрідного "Мінська-3".

Але для мене абсолютно очевидно, що передумовою проведення переговорів має бути ситуація, критична для однієї зі сторін війни. І тут позиції України сильніші, аніж у росії. Нас підтримує коаліція "Рамштайн" (країни НАТО + їхні партнери), а у рф практично нема відкритих союзників. Є хіба ті, хто користується ситуацією, щоб її "подоїти".

При цьому розраховувати на те, що путін раптом стане "білим і пухнастим" і піде на переговори з Україною на справедливих умовах – не варто.

Ну а те, що деякі представники західної еліти кажуть про необхідність домовлятися, пов’язане з тим, що переговорний процес, як і культура діалогу, це елемент західної політичної культури.

Той самий Ізраїль представники Заходу періодично намагаються залучити до переговорів із палестинцями. Хоча він вже, як на мене, всіх привчив до того, що діятиме так, як вважає за потрібне в рамках своєї безпеки.

От і Україна має насамперед виступати єдиним голосом. Стосовно переговорів і будь-якого іншого питання, що стосується нашої безпеки та суверенітету.