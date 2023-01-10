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Найближчими місяцями ми побачимо в Україні протистояння західної броні радянським зразкам техніки, що стоять на озброєнні рф - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 10 січня 2023, 14:31
ЗСУ. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" розповів, з чим пов’язане збільшення постачання техніки для України від партнерів

Рішення наших закордонних партнерів передати Україні перші партії бронетехніки є відповіддю на виклик.

Цей виклик — мобілізація в Росії, в результаті якої буде подальше насичення бойових порядків російської армії великою кількістю живої сили.

Модель подібної війни ми бачимо під Бахмутом та Соледаром.

Відповіддю на цю модель є підвищення якості та насичення бойових порядків ЗСУ сучасною зброєю та бойовою технікою.

Схоже, що українській стороні вдалося переконати в цьому наших партнерів і останні "червоні лінії" щодо постачання бронетехніки стираються. Очевидно, що найближчими місяцями ми побачимо в Україні протистояння західної броні радянським зразкам техніки, що стоять на озброєнні рф.

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Теги:
#Зброя #Війна #Бронетехніка #ЗСУ