Блогер та військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому російські ракети "Калібр" стали великою проблемою для російського флоту

Крилаті ракети "Калібр" зробили російський флот беззбройним.

Звучить парадоксально, чи не так? Як це ракета може стати елементом обеззброєння флоту, коли якраз вона й має його посилювати?

Може. Якщо ця зброя є основним елементом, що вражає, але при цьому не виробляється в потрібній кількості.

У сучасній росії намагалися модернізувати і оновити флот, що дістався у спадок від СРСР, вводячи в дію нові бойові кораблі. Виходило це у росіян зі змінним успіхом і головним своїм досягненням вони вважали КР "Калібр".

Ракету вони вважали настільки успішною, що практично всі подальші сучасні проекти кораблів готували з урахуванням застосування саме КР "Калібр". Причому деякі старі радянські навіть почали переробляти під застосування "Калібрів", наприклад, БПК Маршал Шапошников.

Таким чином, під застосування КР "Калібр" було заточено:

Фрегати проекту 22350 і 11356, корвети проекту 20385, МРК проекту 21631 "Буян-М" та 22800 "Каракурт", патрульні кораблі проекту 22160, підводні човни проекту 955 "Борей 6" та ін. 677 "Лада"…

Понад півсотні сучасних і не дуже російських бойових кораблів та підводних човнів нині не з повним завантаженням пускових через дефіцит та складність виробництва КР "Калібр", основний боєзапас яких був витрачений для ударів по території України.

Практично всі ті КР "Калібр", які росія виробляла і накопичувала десятиліттями, були витрачені в Україні, а швидко компенсувати їх розтрату виробництвом, технічно і технологічно російський ВПК, що деградував ВПК, нездатний!

Щоб знову повністю завантажити всі свої кораблі та субмарини КР "Калібр" Росії необхідний боєкомплект у більш ніж 200 ракет. Вони на сьогодні не мають навіть третини від цього потенціалу, а щомісячне виробництво зможе забезпечити таке завантаження у найкращому разі через рік! У найкращому.

Таким чином, російський флот зараз вальяжно розсікає води "семи морів", пижачись від важливості, але у капітанів кораблів п’яті точки стиснуті вже голкове вушка, бо крім "величі" в їхніх трюмах більше нічого немає.

Російський флот практично небоєздатний.