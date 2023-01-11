Блогер і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чому обстріли з території Білорусі завдають більше збитків, ніж з території росії

Пуск авіаційних ракет з повітряного простору Білорусі територією України носить більшу загрозу і відрізняється більш високою ефективністю, ніж пуски з повітряного простору росії. Підліт до мети, залежно від номенклатури, найчастіше займає лічені хвилини.

Такий проміжок часу від пуску до підльоту до об’єкта знищення знижує ефективність спрацьовування ППО. Але, як ми бачимо, останнім часом повітряний простір РБ використовується авіацією російських окупаційних військ (РОВ) для пусків ракет рідко. Чому так? Чому в умовах дефіцитних ракет, вони не підвищують їхньої ефективності?

І тут повертаємось до питання моторесурсу. Вже неодноразово йшлося про те, що він у російської стратегічної авіації критично вироблений. І саме відсутність російських стратегів у повітряному просторі Білорусі в якості постійних гостей підтверджують той факт, що питання вироблення моторесурсу стоїть гостро.

Адже пролетіти зайві 1 тис км туди і назад це для стратегів вкс рф більш ніж просто серйозне навантаження. І після втечі стратегів з Енгельса становище з пусками ракет, без надмірного вироблення ресурсу, лише ускладнилося. Можуть, але це добиває їх компоненту ядерної тріади, що дихає на ладан.