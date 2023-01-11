Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що означають нові постачання зброї Україні

Є незвичайні новини про нетипову військову підтримку для України. Пакистан готовий поставити нам декілька десятків тисяч снарядів 155-мм, в обмін на допомогу України по танкам Т-80УД з "пакистанського контракту" та по модернізації Ми-17.

Нюанс в тому, що до цього пакистанці нам уже давали безплатно декілька десятків тисяч 122-мм снарядів, які були оформлені як допомога від Великої Британії.

Щоб доставити цей весь боєкомплект, британцям довелось у серпні 2022 року організувати "повітряний міст" між Пакистаном та Румунією за допомогою своїх С-17.

Окрім всього іншого це показує, де ще в цивілізованому світі стартував виробничий майданчик для забезпечення ЗСУ снарядами для артилерії.

Канада замовила для України один ЗРК NASAMS.

При підтримці України канадці завжди роблять на перший погляд символічні речі, які потім мають цілком практичний ефект.

Наприклад, Канада замовила для нас NASAMS за деякий час після того, коли Литва визнала, що не зможе передати для нас такі засоби ППО. Бо у литовців теж під носом біснуватий пюрер Лукашенко.

Крок канадців збільшує портфель замовлень на NASAMS до 9 ЗРК. А це в свою чергу означає, що мінімум до 2025 року американська Raytheon працюватиме в першу чергу саме на контракти для України, а уже потім виконуватиме замовлення Угорщини, Тайваню та інших.

Якщо що – Канада в принципі не використовує зенітно-ракетні комплекси як вид зброї, а для забезпечення ППО використовує лише свої F-18.

ЗСУ таки отримали касетні снаряди DPICM, і їх постачальник нас дуже здивує – це Туреччина.

Тут справа не тільки в тому, що такі снаряди просили у США, а в підсумку дали турки. Тут нюанс в тому, що Туреччина при всій своїй "русофілії" передала нам боєприпаси, що мають у 5-10 раз збільшити ефективність утилізації росіян.

По суті, в цій історії туркам довелось зробити "брудну роботу". Бо в самих США чомусь DPICM вважається "репутаційно поганою" зброєю.

Але натомість Туреччина отримала можливість показати себе "в білих рукавичках" перед міжнародною спільнотою – "дивіться ж, ми на ділі робимо усе, щоб розвантажитись від касетної зброї".

Такі новини показують, наскільки великий обсяг зусиль та ресурсів витрачають союзники, щоб дати Україні усе можливе для Перемоги. І чому нам потрібно спочатку вміти публічно дякувати за те, що уже дали, а уже потім ставити питання про "треба більше".

Дуже багато процесів по допомозі Україні відбуваються "за лаштунками", і дуже багато варіантів рішень перебирається, аніж перш щось оголосити на публіку таке, що розлетиться по світовим ЗМІ.

Наприклад, учора до Харкова приїздила міністр зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок, і схоже що не з пустими руками.

Профільні ресурси пишуть, що німецький Rheinmetall раптом отримав контракт на близько 100 мільйонів євро від "міжнародного замовника" на модернізацію спарених 35-мм зеніток "Ерлікон" до комплексів Aspide, які Україна отримала від Іспанії.

Зенітки "Ерлікон" використовуються побатарейно – 3 артустановки, мобільна РЛС та пункт управління вогнем. Якщо у купі з Aspide – такі зенітки мають дострілювати уже збиті крилаті ракети, щоб до помешкань мирних українців не долітали навіть уламки збитих КР рашистів. Якщо ж самостійно – то це дуже гарна "шахідобойка". А то реалії такі, що дуже часто доводиться використовувати спарені кулемети "Максим", а волонтери полюють навіть за фарами до тепловозів, щоб то переробити на прожектори.

Зазвичай під евфемізмом "міжнародний замовник" криється поняття "зброя для України за гроші уряду Німеччини". Але тут краще почекати офіційного підтвердження.

Або ж – світові ЗМІ уже заявили, що Британія розглядає варіант передати нам "символічний" десяток Challenger 2, щоб нарешті зрушити тему передачі танків для ЗСУ від Франції, Німеччини та США.

Але на деяких ресурсах уже є припущення, що можливо британці за підсумками "Рамштайну" оголосять про передачу нам деякої "масової" кількості Challenger 1, викуплених в Йорданії. А можливо, все просто обійдеться "непублічними копняками", щоб Об’єднана Європа нарешті запустила коаліцію по "Леопардам" для України. Акурат щоб ці танки встигли до запланованого на весну контрнаступу ЗСУ. Тут лишається чекати хіба що 20 січня та нового "Рамштайну".

Рашисти гірко пошкодують про той день, коли вони заявили про "війну проти Заходу на території України". Коли оплакуватимуть свою поразку.

Джерело: пост Киричевського у Facebook