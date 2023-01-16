Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу":

На початку року прийнято вести підсумки та прогнозувати. Для України найактуальніша тема була і залишається – протидія російській агресії, відновлення своєї територіальної цілісності.

Є низка умов, які мають збігтися, щоб прискорити поразку росії у її війні проти України та, власне, всього демократичного світу. В ідеалі мають збігтися всі три чинники.

По-перше, слід розуміти, що рф – велика держава, з неймовірною кількістю ресурсів. І навіть те, що її нафта торгується зараз вкрай дешево, нижче навіть стелі 60 доларів за барель, встановленого G7, не поставить у короткостроковій перспективі країну-агресора на коліна. Хоча надходження від продажу нафти і становлять близько 50% російського бюджету. Поки, згідно з різними дослідженнями, близько 70% громадян росії заточені на війну проти України, вони будуть воювати. Що б там усередині не відбувалося.

Росіяни – специфічна нація. І навіть якщо все у них у соціально-економічному сенсі буде погано, але вони продовжуватимуть вірити, що воюють в Україні проти США, НАТО, Західного світу, які нібито бажають їх поглинути – вони воюватимуть.

А ось коли відсоток підтримки війни становитиме лише 20-30%, можна буде говорити про крах путінського режиму, а можливо і росії в її міжнародно-визнаних кордонах.

По-друге, цивілізованому світу слід не просто посилювати санкції, а й переходити до абсолютної ізоляції росії. Визнавати її державою-терористом на міжнародному рівні. І тоді ті компанії, які ще продовжують підторговувати з нею, ті країни, які скуповують дешево її ресурси (Туреччина, Китай, Індія), будуть змушені це припинити.

По-третє, настав час давати Україні АБСОЛЮТНО ВСЕ у військово-технічному сенсі, що дозволить швидше завдати агресору нищівної поразки на полі бою. Дедебілізація росіян відбудеться лише після розгрому їхньої армії. Вони й досі вірять у казки, що росія ніколи не програвала – і не може програти.