Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін нагадав, як Ізраїль боровся з переважаючим за чисельністю супротивником

Кавунова бомба, або як Ізраїль боровся з "м’ясними хвилями"

У 50-ті та 60-ті роки в армії молодої єврейської держави не вистачало всього, особливо гостро стояло питання з важким озброєнням, танками й артилерією. Водночас часто могла трапитися ситуація, коли нечисленні ізраїльські піхотні підрозділи могли опинитися перед обличчям сирійських, йорданських або єгипетських легіонів і армій, які у багато разів перевершували за кількістю живої сили та могли не цуратися тактики живих хвиль прямо на ізраїльські позиції.

Щоб боротися з такими ось "м'ясними хвилями", інженери групи Ласкова (її очолював військовий інженер Давид Ласкова) придумали "кавунову" бомбу. Вона була створена спеціально для оборони опорника на Хар а-Цофім (Гора Скопус) в Єрусалимі, оскільки договір про припинення вогню забороняв мати там важку зброю. Цим користувалися йорданці, намагаючись взяти ізраїльські опорники просто кількістю.

По суті кавунова бомба була осколково-фугасною ракетою малого радіусу дії з повітряним підривом. За основу брався постріл 82-мм РПГ "Супер Базука", навколо нього робили фугасний заряд із чавунним корпусом, який і розлітався на вражаючі елементи. Запускався такий "кавун" під кутом зі встановленої позиції (за натисненням кнопки з опорника) на дальність близько 140 метрів — після цього спрацьовував сповільнювач, який підривав "кавун" на висоті близько 10 метрів над головою ворога, який наступав.

Система була компактною і мобільною; такі "кавуни" називали кишеньковою артилерією піхоти, адже за ефектом приліт такої штуки дорівнював прильоту фугасного артилерійського снаряда. Пізніше їх використовували не тільки проти йорданців, а й проти єгиптян, зупиняючи хвилі їхньої піхоти, — наприклад, під час "Війни на виснаження" в 1967-1970 рр. Часом вистачало розриву трійки або четвірки таких "кавунів", щоб відбити охоту у піхоти ворога на подальший штурм.

Ця нехитра і невитратна у виготовленні зброя залишалася на озброєнні Армії оборони Ізраїлю досить довго. Є свідчення її застосування в 70-ті і навіть 80-ті роки, і, як мені здається, така зброя могла б бути дуже ефективною для ЗСУ, щоб зупиняти "м'ясні хвилі" орд зеків і чмобіків на фронті. Налагодити її виробництво можна буквально в кожному гаражі, а ефект від цього серйозний — застосування кавунової бомби дасть кожному ВОПу на фронті свою особисту кишенькову артилерію.

Кавунова бомба

Джерело: пост Левіна в Telegram