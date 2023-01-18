Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що небажання путіна закінчувати війну може призвести російську партію війни лише до катастрофи.

Вони облажалися

Один із помітних ідеологів російської партії війни Олексій Чадаєв вибазікав її головну військову таємницю. Вони розуміють, що облажалися.

"Коротше, "хитрий план" передбачав одночасно із введенням військ щось на кшталт держперевороту в Києві. Власне, насамперед саме тому "операція", а не війна.

А далі віяло варіантів: (відбувся) або масштабний "кидок" з боку частини учасників з того боку (проросійських українців), або вони, скажімо так, "переоцінили свої сили". Або — що теж не можна виключати — їх грали "втемну" ті, хто від самого початку і робив ставку саме на це — сповзання ситуації до повноцінної війни, до якої Росія (вони це чудово знали) не готова.

Ця група (Медведчука) зробила обличчя коня з відомого анекдоту ("ну не шмогла я"), і на якийсь час прикинулася ганчір’ям, давши у свою чергу шанс якісно облажатися тепер уже і лампасам, що малювали стрілочки на картах".

Це вже не перше визнання з російської сторони, що рішення про вторгнення було ухвалено, виходячи їх свідомо неправильної інформації, велика війна не планувалося, до неї були не готові. Із цього випливає лише одне — вторгнення було помилкою.

Раціональні політики, зрозумівши, що прорахувалися, зазвичай прагнуть якнайшвидше виправити помилку. Але до Путіна це не стосується. Помилку виправляти, тобто припиняти вторгнення, він не збирається. У російської партії війни може бути тільки одна логіка: "Так, ми облажалися, почавши вторгнення, але назад не згорнемо, а будемо зі слабоумною відвагою перти цим помилковим шляхом до кінця, до нашого кінця".

Така завзятість в оманах може призвести лише до катастрофи.

Російська верхівка розуміє, що з нападом на Україну облажалися і спецслужби, і політики, і військові, але насамперед сам кремлівський фюрер.

Однак Путін відступати не готовий, для нього програти війну означає втратити особу, а потім і владу. У путінського оточення є тільки один спосіб вискочити з колії, що веде до прірви — прибрати свого фюрера, що облагодився, і домовитися із Заходом.

Путін усвідомлює цю загрозу. Тому всі його численні останнім часом виступи нагадують сеанси Кашпіровського. Він намагається заспокоїти тих, що "йдуть на смерть", навіяти їм, що у них все добре — і ракет найбільше і економіка тримається. Про це він і сьогодні довдонив. Населення може і загіпнотизує. Але головна загроза його владі походить від власного оточення. Саме воно може усунути кремлівського Сусаніна, який завів своїх "ближніх бояр" у смертельно небезпечне болото. Їм уже давно час кричати: "Куди ти завів нас, клятий старий?". Потім буде пізно.