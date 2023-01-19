Військовий оглядач і блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко пояснив, як росія сама ж знищує свою артилерію

Тим часом російські окупанти продовжують отримувати 152-мм гаубиці Д-1 епохи Другої світової війни.

Якщо хто ще не в курсі, то Д-1 це гаубиця 1943-1949 років виробництва і саме нею затикають дефіцит артилерії. Дефіцит вирішено? Ну як сказати...

Їм стовбури рве. Знатно рве. Але не лише через втомлений метал та відстріляний ресурс за минулі десятиліття.

Окупанти почали отримувати не лише гаубиці епохи Другої світової війни, а й специфічний боєкомплект до них!

Наприклад, снаряди 53-ОФ-530 і жахливий жах, 53-Г-530 для злому укріпрайонів ЗСУ. Результат? Самопідрив у каналі ствола.

Я так розумію, для російського командування вже не тільки ч*обіки м’ясо на забій, а й артилеристи, які навіть у радянській армії цінувалися більше піхоти.