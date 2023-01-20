Експерт Defense Express Іван Киричевський впевнений, що "Леопарди" все ж таки будуть передані Україні

Ми все рівно отримаємо "Леопарди", навіть якщо за них сьогодні не домовились на "Рамштайні"

- Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус уже заявив, що Німеччина готова "деяким країнам" дозволити навчання танкістів ЗСУ на Leopard 2. І що Україна отримає ці танки одразу ж, як тільки буде "готова угода" між учасниками "танкової коаліції".

Іншими словами, попередня заява про те, що під час засідання в форматі "Рамштайн" не вдалось домовитись про передачу Leopard 2 для ЗСУ – це не констатація остаточної відмови. А лише те, що учасники засідання не встигли до кінця узгодити всі технічні та політичні нюанси, по яким би вже почалась передача танків для України.

Здавалось би – які там можуть бути нюанси по європейським Leopard 2 для України? Але в тому й проблема, що вони є.

Це у випадку із M1 Abrams все виглядає лінійно – серед країн Заходу такі танки мають лише США, 2600 машин в строю + майже 3500 на зберіганні, і там про передачу потрібно просити лише Білий Дім та Пентагон.

А от по Leopard 2 – у ЗМІ й всі могли прочитати аналітику, що сумарно 14 країн Європи мають лише порядка 1400 таких танків в строю. Саме тому й на такому фоні виникла ідея "танкової коаліції" — мовляв, 14 країн-операторів точно наберуть вскладчину хоча б сотню машин для ЗСУ. Але далі виявилось, що ситуація далека від гомогенності, і зібрати сотню машин – не так швидко, як уявлялось.

Наприклад, Польща має 237 танків типів Leopard 2A4, Leopard 2A5 та Leopard 2Pl (формально більше, аніж навіть в бундесверу). Але може виділити лише 14 машин, бо радикально поміняла оборонну політику, формує нові піхотні та механізовані дивізії, і тепер для неї кожна машина "на вагу золота".

Формально найбільше Leopard 2 в Європі має Іспанія – 327 машин. Але виявляється, що іспанське Міноборони на запчастини і технічне обслуговування витрачає десь порядка 100 мільйонів євро у рік при оборонному бюджеті порядка 10 мільярдів євро. Та якби наша країна так непропорційно мало витрачала на "броню", ми б лютий 2022 року взагалі б зустріли без боєздатних танків.

Справді, Фінляндія заявляла готовність дати нам свої Leopard 2. Але нюанс в тому, що ті 100 танків, що є у строю, фінни купували напряму в Німеччини, а от ще інші 100 танків на зберіганні – були куплені уже в Голландії у 2014-2019 роках. І схоже, що тут питання танків Фінляндії доведеться узгоджувати не тільки із німцями напряму, але й з голландцями "побічно" також.

Так, напередодні Голландія заявляла про готовність "оплатити Україні поставку Леопардів". Але якщо уважно прочитати слова міністра оборони Нідерландів, то там була мова про те, що Гаага готова оплатити для нас ремонт танків, що стоять "під відкритим небом" на зберіганні на німецьких заводах. Тут мова про орієнтовно 20 одиниць Leopard 2 і 80 одиниць Leopard 1, для відновлення яких треба від 8 місяців до 1 року. І тут далі взагалі виникає питання про доречність такого кроку.

Врешті, тут на днях генсек НАТО заявив оцінку, що РФ зможе відновитись для нової війни буквально за кілька років після майбутнього розгрому в Україні. І це може бути ще один фактор, який сьогодні "загальмував" питання танків на "Рамштайні".

Але насправді вся логіка подій далі складається на нашу користь. Поки учасники "танкової коаліції" усунуть всі "тертя", наші танкісти уже освоять Leopard 2. І як тільки рішення по машинам буде прийнято, до них уже будуть екіпажі, готові до утилізації росіян на нових технологічних умовах.

І далі рашисти навіть не встигнуть помітити, як побачать "Леопарди" з хрестами ЗСУ на полі бою. Можливо, це буде навіть останнє, що вони встигнуть побачити перед своєю смертю.

Джерело: пост Киричевського у Facebook .