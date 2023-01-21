Народний депутат VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов спеціально для "Телеграфа" розповів, як Україна діятиме після чергової зустрічі у форматі Рамштайн

У результатах восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн" більше перемоги, ніж "зради". Україна отримає значну кількість броньованих машин, які дозволять краще захищати нашу піхоту та зроблять її більш маневреною. Також є спільне рішення союзників щодо посилення української протиповітряної оборони, зокрема кількома комплексами Patriot.

Звичайно, ми розраховували на важливе рішення щодо постачання основних бойових танків. І тут прогрес не такий великий. Поки що українські екіпажі розпочинають навчання на німецьких "Леопардах", але рішення про постачання відкладається.

Ймовірно, основні причини – політичні, а не лише технічні, як це офіційно оголошено. Сполучені Штати не надсилають "Абрамси" в Україну, проте перевозять їх до сусідніх з Україною країни. Це може бути як посилення оборонних можливостей НАТО, так і підготовка логістики до можливих швидких поставок.

Заяви генерала Міллі свідчать, що США ще визначаються з політичним сценарієм закінчення війни. Швидку перемогу України зі звільненням Криму можуть розглядати як ризик неконтрольованого розвалу РФ зі зростанням ядерних загроз. Подібні політичні сумніви, мабуть, існують і серед німецького керівництва

Україна вдячна за підтримку, яку отримає за результати зустрічі в Рамштайні, але продовжуватиме необхідну роботу для отримання танків, а надалі – далекобійних ракет та авіації. Надання військової допомоги синхронізуватиметься з дипломатичними заходами – роботою з організації міжнародного трибуналу над країною-агресором (Росією), створення механізму компенсації збитків Україні.

3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС, де буде розглянуто питання переговорів про членство. Переможне закінчення війни насамперед залежатиме від ситуації на полі бою, але має бути підтримане політичними рішеннями.