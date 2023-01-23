Армійська артилерія посадила вагнерів на голодний пайок

Голова ПВК "Вагнер" євгеній пригожин після невдалих спроб захопити Бахмут нібито почав втрачати авторитет в очах путіна. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Можливо, така заява має певні підстави. Зростання авторитету пригожина в останні півроку було засноване на низці факторів. По-перше, на неймовірно широкій інформаційній кампанії, яка була розгорнута в Росії. По-друге, на очікуваннях неминучих успіхів, які ПВК "Вагнер" виявити не змогла.

У росії замовчується кількість жертв у цій озброєній банді. І поки що населення з натхненням продовжує підхоплювати тезу "наші хлопчики – герої!"

Але, якщо реально дивитися на речі, після призначення глави Генштабу герасимова командувачем т.зв. "спеціальною військовою операцією", угрупуванням російських окупаційних військ, суттєво скоротилася підтримка підрозділів "вагнерівців" артилерією збройних сил рф.

Не секрет, що між вищим військовим керівництвом рф і пригожиним існує конфлікт. Він вихлюпнувся у відкритий інформаційний простір. І хамська манера спілкування з боку пригожина, звісно, не може імпонувати військовому керівництву.

Абсолютно логічно, що на помсту Герасимов вирішив посадити "вагнерівців" на суху пайку. Тим самим демонструючи, що без підтримки Міноборони це стадо у́рок – просто "гарматне м’ясо", яке досить швидко буде знищене.

На цьому тлі те "зачарування" діями пригожина, яке поки що є в росії, буде поступово сходити нанівець. Адже без ефективної підтримки Міноборони просто жива сила у вигляді пригожинського "м’яса" ні на що не здатна. Хіба що гинути у неймовірних кількостях у жорстоких боях із ЗСУ.

Саме тому я вважаю, що свіжий аналіз від ISW має підстави.

Водночас не виключаю спроби на рівні вищого політичного керівництва росії помирити надмірно балакучого пригожина з військовою верхівкою в особі голови Міноборони шойгу і начальника Генштабу герасимова. Хоча треба розуміти, що пригожин, по-хамськи критикуючи цю парочку, налаштував проти себе практично весь особовий склад МО та ГШ. Ворогів серед кадрових військових у нього значно більше, ніж просто шойгу та герасимов.