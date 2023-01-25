Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу":

Невизнаний президент Республіки Білорусь (РБ) Олександр Лукашенко заявив про нібито пропозицію з боку України укласти з РБ так званий пакт про ненапад.

Тим часом Україну продовжують трясти повітряні тривоги через злети російської авіації з білоруських аеродромів.

Можна не сумніватися, що Білорусь і надалі продовжуватиме на своїй території навчання, надаватиме умови для навчання російських мобілізованих, а також допомагатиме росії військовою технікою.

Про останнє може говорити свіжа інформація про те, що в Білорусі почали розконсервувати техніку на базах зберігання.

З огляду на те, що війська на українських кордонах з боку РБ не концентруються, ситуація в гірший бік не змінюється, можна припустити, що вся ця техніка також буде направлена в розпорядження рф для війни з Україною.

Це, звичайно, недружні дії! Але, з іншого боку, путіну поки не вдалося схилити Лукашенка до прямої участі Білорусі у війні проти України.

Заяви Володимира Зеленського, що для України дуже важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності та не вступила в цю ганебну війну, антивоєнні заяви Лукашенка (а згадаймо, що він періодично хвалить Україну, яка, за його словами, "не йде на провокації") дозволяють припустити, що між нашими країнами існують якісь негласні домовленості щодо дотримання якихось балансів, що дозволяють підтримувати ситуацію в такому вигляді, яка вона зараз є.

Не слід також забувати, що посольства обох країн продовжують працювати. Відносини між Україною та Білоруссю не є безхмарними, але в ситуації, що існує, в найближчі 2-3 місяці я не очікував би їхнього кардинального погіршення. А на більший термін під час війни загадувати нема рації.