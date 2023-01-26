Радник міністра оборони Олексій Копитько розповів, у чому переваги українських сил ППО

Аналіз результатів сьогоднішніх російських обстрілів показує:

- після війни наших ппошників перекуплять якісь шейхи;

- Знову підтверджується висновок, який я вже кілька разів озвучував — росіянам не вдається виснажити нашу ППО. Вони постійно шукають нові підходи, але відсоток влучень невеликий. Неефективно, накопичувальний результат ударів значно менший, ніж вони розраховували;

- нам все одно кров із носа потрібно підвищувати запас міцності системи по крилатих ракетах і дронах, плюс добувати засоби проти балістики.