Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень висловив свою думку щодо можливого великого наступу росіян

Спроба нового масштабного наступу Московії буде в першій половині 2023 року. І для цього не треба бути виданням Bloomberg, яке посилається на певні джерела в Московії.

До нової спроби наступу вище військово-політичне керівництво Московії штовхає низка речей.

Стратегічно проблема в тому, що керівництво нашого противника так і не навчилося тверезо оцінювати власні сили, знаючи відповідні обмеження, і ставити завдання пропорційно наявному потенціалу і здатності вести бойові дії. Якби була протилежна ситуація, то московити мали б переходити до стратегічної оборони, прагнучи виснажити українські сили, котрі намагалися б вийти щонайменше на межі 24.02.22. Але керівництво нашого противника не спроможне об'єктивно оцінювати ситуацію стратегічно.

Більше того, локальні успіхи навколо Бахмута могли переконати військово-політичне керівництво Московії, що знайдена нова тактика, яка дозволить вирішувати завдання на вищих рівнях війни при більш масовому застосуванні. Але таке твердження також викликає питання.

Окрім стратегічної та тактичної відірваності від реальності, до активних дій керівництво Московії штовхають іще декілька речей.

Перше — це обіцяні нам поставки важкої зброї із боку Заходу. Те, що нова бронетехніка та артилерія почне надходити в другому кварталі 2023 року, змушує Кремль діяти на випередження. Поки Україна не освоїла відповідну техніку.

Друге — це те, що останні кроки США і їх союзників показують нарешті готовність грати в довгу — перш за, все це стосується виробництва зброї й БК. Якщо іще в грудні 2022 року мова йшла про збільшення в США виробництва боєприпасів калібру 155 мм до рівня 40К на місяць у 2025 році, то вже зараз мова йде про показник в 90К на місяць у 2025 році. Те ж стосується інших речей — М142 і БК, ракет повітря-повітря, ПКРів. І т.д.. Тобто стратегічно час починає грати проти Московії в воєнному вимірі протистояння.

Все це в комплексі штовхає Московію до рішучих дій, поки іще якесь віконце можливостей відкрите.

Джерело: Telegram-канал Миколи Бєлєскова.