Український журналіст переконаний, що Захід допомагає Києву потужною зброєю, адже точно знає, що повторний наступ росіян неминучий

Ця стаття в The Washington Post з’явилась саме зараз не просто так.

Борис Джонсон, колишній британський прем’єр, закликає Захід визнати: якби ми були досить щирими і пустили Україну до НАТО, тоді війни б не було.

Британський політик пише, що західні країни десятиліттями лише на словах проводили політику "відкритих дверей" до НАТО для України. Джонсон недарма використовує оруелівське слово "двоєдумство". Бо синонімом до нього є "брехня".

Для Москви це сигнал: Київ ніколи не приєднається до альянсу. Значить — можна. І почалась найстрашніша війна в Європі за останні 80 років.

Джонсон згадує, що у 2008, замість ПДЧ, Україна отримала лише плескання по плечу, а у 2014 році "замість того, щоб належним чином покарати Путіна, ми відповіли політикою боягузливого умиротворення". А далі "трагікомічний "нормандський формат", яким обидві сторони розглядалися як однаково винні, хоча москва була явно агресором, а Київ жертвою".

Путін "напав, бо вважав, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України".

Джонсон переконує, що Україні зараз потрібна гарантія членства в Альянсі заради стабільності та миру для всієї західної спільноти.

"Усі наші хитрощі закінчилися бідою".

Але йдеться не тільки про Альянс. В підтексті цієї статті — неминучий російський наступ. Тож знаючи, що він буде, Захід щедро обіцяє зброю. Яка прийде до України вже після того, як він станеться.

Недарма в статті є слово "двоєдумство" та танк "Leopard 2" у вигляді прекрасної фотографії.