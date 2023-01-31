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Стаття Джонсона про Україну та сигнали путіну з'явилася не просто так - Андрій Цаплієнко

Автор
Андрій Цаплієнко Андрій Цаплієнко
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Україна впевнено протистоїть нападу кривавої росії вже понад 11 місяців Новина оновлена 31 січня 2023, 10:41
Україна впевнено протистоїть нападу кривавої росії вже понад 11 місяців. Фото Колаж

Український журналіст переконаний, що Захід допомагає Києву потужною зброєю, адже точно знає, що повторний наступ росіян неминучий

Ця стаття в The Washington Post з’явилась саме зараз не просто так.

Борис Джонсон, колишній британський прем’єр, закликає Захід визнати: якби ми були досить щирими і пустили Україну до НАТО, тоді війни б не було.

Британський політик пише, що західні країни десятиліттями лише на словах проводили політику "відкритих дверей" до НАТО для України. Джонсон недарма використовує оруелівське слово "двоєдумство". Бо синонімом до нього є "брехня".

Для Москви це сигнал: Київ ніколи не приєднається до альянсу. Значить — можна. І почалась найстрашніша війна в Європі за останні 80 років.

Джонсон згадує, що у 2008, замість ПДЧ, Україна отримала лише плескання по плечу, а у 2014 році "замість того, щоб належним чином покарати Путіна, ми відповіли політикою боягузливого умиротворення". А далі "трагікомічний "нормандський формат", яким обидві сторони розглядалися як однаково винні, хоча москва була явно агресором, а Київ жертвою".

Путін "напав, бо вважав, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України".

Джонсон переконує, що Україні зараз потрібна гарантія членства в Альянсі заради стабільності та миру для всієї західної спільноти.

"Усі наші хитрощі закінчилися бідою".

Але йдеться не тільки про Альянс. В підтексті цієї статті — неминучий російський наступ. Тож знаючи, що він буде, Захід щедро обіцяє зброю. Яка прийде до України вже після того, як він станеться.

Недарма в статті є слово "двоєдумство" та танк "Leopard 2" у вигляді прекрасної фотографії.

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Теги:
#Україна #НАТО #Війна #Борис Джонсон