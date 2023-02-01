Експерт Defense Express Іван Киричевський пояснив логіку постачання техніки Заходом

Січень 2023 року став історичним в плані військової допомоги України. Тут справа не тільки у тому, що ЗСУ нарешті отримають західні танки (про що навіть не мріяли в найсміливіших планах довоєнної розбудови).

Тут справа і в тому, що нарешті "заворушилось" питання передачі нам винищувачів F-16, хоча досі вважалось, що навіть МіГ-29 зі складу ВПС Польщі — це уже щось "за межею можливого".

Є ще аспекти й "стратегічного" характеру — наприклад, щоб дати снаряди для нашої артилерії, США уже почали "виймати" свої запаси зі складів у Південній Кореї та Ізраїлі. Або ж що Велика Британія нам не просто дає ескадрон танків Challenger 2, а береться взагалі "з нуля" сформувати для нас механізовану бригаду.

Бо такі речі показують: Захід готовий допомагати Україні не лише під час війни (скільки вона не триватиме), але й після Перемоги при повоєнній розбудові ЗСУ. Бо тоді наша країна буде в унікальній ситуації — ми будемо першою в історії державою, яка буде після війни вимушена навіть нарощувати власні арсенали, щоб не допустити нового вторгнення рф.

Навіть "танкова коаліція" — це теж історія про довготривалу підтримку. Бо ж зараз по факту мова не лише про те, що Україна для контрнаступу може отримати бригаду танків Leopard 2. Мова також і про те, як забезпечувати подальші поставки тих самих Leopard 2, скажімо, і в другій половині 2023 року, і всі наступні роки.

Особливо інтригуючим учасником "танкової коаліції" виглядає Туреччина, яка не тільки має до 300 танків Leopard 2, але й власні напрацювання по модернізації таких ОБТ.

Є вказівки у західних ЗМІ, що Німеччина також проробляє варіант відновити й поставити нам доволі непогані танки типів Leopard 1A5 та Challenger 1. І якщо це справді відбудеться, то ЗСУ отримають "мобілізаційне" бронетанкове підсилення, що за своїми характеристиками все рівно буде кращим, аніж російське "панцерваффе".

Тут важливий сам факт, що поки Кремль намагається максимально посилитись "чмобіками" для нового агресивного набігу, Захід допомагає Україні максимально посилитись найпотужнішим озброєнням, яке зараз може поставити.

Наші союзники якраз таки прямо зацікавлені, щоб наша країна перемогла у війні проти рф якомога швидше, і з найкращим результатом для нас. Бо уже на горизонті "висить" перспектива війни між Китаєм та США за Тайвань, у проміжку 2025-2027 року, яка однозначно матиме глобальний шок для всього світу. І три роки підготовки до такої війни, навіть в "мобілізаційному" режимі воєнного часу — не так багато, як здається.

Далі все залежить від нас самих. Зарано впадати в паніку, але й зарано впадати в ейфорію. Кожен має робити свою справу, яка наближає Перемогу.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.