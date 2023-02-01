Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфу":

Ми увійшли у лютий. Місяць початку широкомасштабної російської агресії у 2022-му.

Черговий місяць героїчного спротиву України.

Все, що відбувається на фронті, залежить від ЗСУ. Тут ми не можемо робити висновків – треба чекати та вчасно допомагати армії. Слово "чекати" – не просто так.

У лютому буде новий "Рамштайн". Вже ні для кого не секрет, що на Україну чекають літаки. Це можуть бути відомі американські F-16. Але для цього потрібно зробити багато роботи. Так само, як працювали над передачею німецьких танків Leopard.

Якщо ми хочемо літаки, треба дивитися, як до цього ставляться не лише президенти та канцлери. Врахуйте думку людей. Це обов’язково для демократичних держав, однією з яких і ми давно стали.

Щоб схилити на свій бік виборців Шольца чи Макрона, потрібний дипломатичний фронт. Він не виробляє зброї, але здатний її наблизити. Він не зруйнує росію так, як це зробить авіація, але допоможе закрити росію в її кордонах.

росію потрібно системно вибивати з кожної організації, засуджувати, робити токсичною. Це дуже важливо. Тому те, що чекає на росію в лютому, цілком укладається в термін "публічне приниження". ЗСУ це зроблять із росіянами на фронті. Ми – у міжнародних установах, щоб російській владі не тиснули рук ніде. Окрім хіба що КНДР, Ірану та Білорусі.

І це план не лише на лютий, а й на весь термін війни. Врятуватися росія може лише програвши.