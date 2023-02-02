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Міноборони, Генштаб та ГУР – що треба знати, щоб не плутатися - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публікації
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Автор
Міноборони, ГУР МО та Генштаб Новина оновлена 02 лютого 2023, 14:12
Міноборони, ГУР МО та Генштаб. Фото Колаж "Телеграфу"

Бізнесмен та популярний блогер назвав головні відмінності Міноборони, Генштабу та ГУР МО

Невеликий спрощений лікнеп, бо весь час плутанина.

Міноборони займається постачанням озброєнь та забезпеченням армії загалом.

Головнокомандувач і Генштаб — планування та ведення бойових дій.

ГУР — розвідкою та всякими цікавими операціями.

Тож про забезпечення армії ми слухаємо Міноборони. Про бойові дії — Генштаб (підрозділи ЗСУ можуть давати інформацію про те, що відбувається у їхній зоні відповідальності). А ГУР розповідає про плани та стан сил противника, а також (дуже зрідка) про свої операції.

Потрібно відрізняти розвіддані від аналітики на основі цих даних та від інтерв’ю, які дає, наприклад, Буданов.

Розвіддані: На такій ділянці противник концентрує такі сили.

Аналітика: Мабуть, у такі терміни буде здійснена спроба наступу в такому напрямку.

Інтерв’ю: Раші пі**а.

Врахуйте, що детальні розвіддані та аналітику нам не покажуть. Вони призначені для ухвалення рішень військовим керівництвом, а не для розваги глядачів та читачів.

Крім того, йде інформаційна війна, мета якої — ввести супротивника в оману. Тому частина публікацій має специфічний характер.

Так (о жах!), Іноді разом із противником вводять в оману нас. Спробуйте це якось пережити.

Окремий жанр – інтерв’ю західним ЗМІ.

Нам завжди потрібно більше зброї. Західні політики залежать від громадської думки. Тому в інтерв’ю західним ЗМІ говоритиметься те, що з погляду того, хто інтерв’ює, принесе нам найбільшу користь.

Якось так.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.

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Теги:
#Україна #Міноборони #Розвідка #Генштаб #Роман Шрайк