Бізнесмен та популярний блогер назвав головні відмінності Міноборони, Генштабу та ГУР МО

Невеликий спрощений лікнеп, бо весь час плутанина.

Міноборони займається постачанням озброєнь та забезпеченням армії загалом.

Головнокомандувач і Генштаб — планування та ведення бойових дій.

ГУР — розвідкою та всякими цікавими операціями.

Тож про забезпечення армії ми слухаємо Міноборони. Про бойові дії — Генштаб (підрозділи ЗСУ можуть давати інформацію про те, що відбувається у їхній зоні відповідальності). А ГУР розповідає про плани та стан сил противника, а також (дуже зрідка) про свої операції.

Потрібно відрізняти розвіддані від аналітики на основі цих даних та від інтерв’ю, які дає, наприклад, Буданов.

Розвіддані: На такій ділянці противник концентрує такі сили.

Аналітика: Мабуть, у такі терміни буде здійснена спроба наступу в такому напрямку.

Інтерв’ю: Раші пі**а.

Врахуйте, що детальні розвіддані та аналітику нам не покажуть. Вони призначені для ухвалення рішень військовим керівництвом, а не для розваги глядачів та читачів.

Крім того, йде інформаційна війна, мета якої — ввести супротивника в оману. Тому частина публікацій має специфічний характер.

Так (о жах!), Іноді разом із противником вводять в оману нас. Спробуйте це якось пережити.

Окремий жанр – інтерв’ю західним ЗМІ.

Нам завжди потрібно більше зброї. Західні політики залежать від громадської думки. Тому в інтерв’ю західним ЗМІ говоритиметься те, що з погляду того, хто інтерв’ює, принесе нам найбільшу користь.

Якось так.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.