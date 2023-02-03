Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков оцінив небезпеки української кампанії щодо повернення окупованих територій

Найбільший ризик кампанії 2023 року для нас це те, що це може бути кампанія без значних змін/результатів (inconclusive campaign) — тобто, що лінія фронту не зміниться радикально на нашу користь.

Передумови для цього, на жаль, є.

Московити роблять перший крок і починають нові наступальні дії. Скоріше за все, вони виснажаться до того як досягнуть масштабних цілей — наступ найважча форма дій. Але і нас відповідні дії виснажать значною мірою — найбільший ризик — це або спалення в обороні того, що нам пообіцяли із початку 2023 року, або те, що обіцяне не освоюємо вчасно.

Як наслідок, відкинути ослаблених московитів виявиться нічим.

Виходить патова ситуація.

І це працюватиме проти нас — якщо ми не генеруємо протягом 6-9 місяців успіху на фронті, буде важче утримувати увагу і давати аргументи тим на Заході, хто за збільшення нам допомоги, щоб відносно швидко закінчити війну.

Дуже хочеться помилятися із цими оцінками. Хочеться, щоб після ослаблення ворога в рамках безрезультатного наступу провели власний успішний наступ.

Але, на жаль, є певні передумови для песимізму.

Перше це те, що московитам ракетним терором вдалося змістило фокус уваги по МТД (матеріально технічної допомоги — ред.) — і, як наслідок, отримання нових партій броні і арти перемістилося на більш пізній час, ніж могло б бути.

Друге це те, що наші бійці виснажуються — бої за околиці Бахмута то гарно підтверджують.

Джерело: пост Білєскова у Facebook