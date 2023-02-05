Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа" розповів, що чекає на Україну в лютому

Початок лютого продемонстрував те, про що попереджали багато військових експертів – росіяни активізували бойові дії та агресивні заяви.

У мене було чимало знайомих, які перебували під Бахмутом, значний час безпосередньо на "нулі". І я мав інформацію з перших вуст. Ми мали серйозні проблеми, серйозні втрати.

Реально ситуацію знає лише командири, які безпосередньо займаються обороною Бахмута. Інші "дивані експерти" можуть лише гадати: що робити, як робити, коли буде "великий путінський наступ" і таке інше. Це з реальністю ніяк не пов’язане, нагадуючи, скоріше, інформаційне сміття. На жаль, у нашому інформаційному просторі кожен каже будь-що про війну.

І в цій ситуації найзнаковіша заява – це недавнє запевнення президента Зеленського, що ЗСУ не мають наміру залишати Бахмут.

За деякими даними, українське військове командування підтягує резерви під це місто, яке дійсно стало певним символом. Вже зрозуміло, що завдання наших військових, які тримають зараз оборону на тому та інших напрямках, відбиваючи масовані атаки супротивника, – це знекровити ворога. Воює зараз переважно піхота, тому втрати більш ніж відчутні. І в нас. І у росіян. У противника – в рази більше, тому що він йде в наступ, не зважаючи на втрати. Фактично, закидаючи позиції захисників України тілами своїх вояків.

На Донецькому напрямі ситуація дуже складна. Наше командування, сподіваюсь, це розуміє. І до всього готове.

На цьому тлі заяви західних партнерів України про постачання танків, далекобійну артилерію – це величезний позитив. Якщо ми найближчим часом отримаємо обіцяні ракети дальністю до 150 км, які можна буде запускати з "Хаймерсів", які ми маємо, це відіграє значну роль на фронті.

Адже дозволить "виносити" склади, штаби, живу силу та військову техніку противника на значно більшій відстані, ніж зараз. На що вказують усі військові експерти.

Тішать і домовленості між Францією та Італією про постачання Україні зенітно-ракетних комплексів ЗРК SAMP/T-Mamba, відгуки про які – просто чудові. Вони здатні збивати балістичні ракети, одночасно відстежувати десятки цілей.

Але отримаємо ми це лише через якийсь час. І хлопці, які стримують ворога на основних напрямках, відбиваючи фактично другу, сформовану росію, армію, дають можливість одним українським воїнам навчитися на новій техніці, сформувати броньований кулак, іншим – облаштувати нову лінію оборони.

Безперечно, буде дуже важко. Не просто так мобілізовано сотні тисяч росіян, частина яких вже на фронті, частина – проходить навчання на полігонах у росії та Білорусі. Але з погляду глобальної ситуації ми маємо величезну світову підтримку. Вже порушується тема надання Україні бойової авіації.

Звичайно, нам хотілося б, щоб те, про що говорять сьогодні, постачалося нам ще вчора. Але Захід розгойдується повільно, проте потім, поставивши все на потік, діє, як правило, досить активно і ефективно. А на потік поставлено багато. Незабаром це будуть танки, сучасні системи ППО, далекобійні боєприпаси. Сподіваємось, дійде до літаків.

Важко сказати, чи стане новий масований наступ росіян "останнім боєм путіна". Хоч дуже схоже на те. Також очевидно, що Кремль намагається переламати ситуацію, зокрема до роковин повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

Як очевидно і те, що ми готові до цього.