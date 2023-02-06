Відомий історик і дипломат Олександр Левченко розповів спеціально для "Телеграфу", чому Україні так важливо утримати Бахмут:

З нагоди річниці Сталінградської битви (1943 р.) Володимир Путін заявив, що "російська армія знову, як і вісімдесят років тому, буде битися з німецькими танками, які прийшли на російську землю з ознаками хрестів". Глава Кремля "забув" у своєму виступі згадати, що якраз зараз російська армія прийшла на чужу землю, щоб окупувати українську територію в неспровокованій агресивній війні.

Путін замовчує, що Другу світову війну розв'язала не лише нацистська Німеччина, яка напала на Варшаву 1 вересня 1939 року, а й Радянський Союз, який приєднався до нападу на Польщу 17 вересня того ж року, але зі східного напрямку. Коли німецька та радянська армії зустрілися у місті Брест, частину якого, де була історична фортеця, ще утримувала польська армія, вони провели спільний військовий парад переможців, а радянські солдати приєдналися до нацистів у наступі на польські позиції.

Коли стало зрозуміло, що витіснити поляків із фортеці буде нелегко, тоді Москва виступила з пропозицією про переговори. Радянське військове керівництво гарантувало мирний прохід польських вояків через їхні позиції. І як завжди бувало протягом багатьох століть, Москва знову обдурила і вбила всіх поляків, коли вони виходили з фортеці беззбройні, а хто залишився живим, тих кинула у концтабори.

Ці табори були винаходом кремлівського режиму, який згодом почали використовувати і нацисти. У 1930-х роках Сталін заслав у табори двадцять мільйонів радянських громадян, які, на думку кривавого НКВС, становили небезпеку для комуністичного режиму. Тепер Володимир Путін відкрив у Волгограді пам'ятник своєму політичному кумиру — Сталіну, який убив 20 мільйонів своїх громадян у Голодоморі та політичних репресіях. Як кажуть, від одного кривавого вбивці іншому.

Після нападу на Польщу, Радянський Союз окупував Литву, Латвію та Естонію. Пізніше він почав війну проти Фінляндії. Маленька Фінляндія довго протистояла величезній радянській армії. Але Сталін і маршал Жуков кинули неймовірну кількість радянських солдатів, яких було в двадцять разів більше, ніж фінських захисників. Не зважаючи на величезні втрати в живій силі, радянська армія прорвала лінію фронту і Гельсінкі змушений був прийняти запропонований Москвою мир. Фінляндія мала була віддати СРСР третину своєї території (Карелію), а за таке неспровоковане вторгнення і територіальне пограбування Радянський Союз був виключений з міжнародної організації Ліги Націй, яка була створена після Першої світової війни, щоб запобігти початку нової великої війни.

Але нацисти з Берліна та сталіністи з Москви цинічно розв’язали Другу світову війну, щоб задовольнити свої територіальні апетити щодо загарбання чужих територій. Тільки Сталін ніколи не очікував, що його військовий пакт з Берліном буде брутально порушений Гітлером. Замість нападу на Велику Британію всі сили німецького вермахту були спрямовані на знищення Радянського Союзу. Гітлер вважав, що вбивство Сталіним такої величезної кількості власних громадян принесе йому значну підтримку серед населення СРСР. Але сталінська пропаганда взяла гору над нацистською. Більшість радянських людей об’єдналися для захисту від загарбників. Сталін був змушений вести оборонну війну. Слабо підготовлена ​​до боїв із могутнім супротивником радянська армія змогла зупинити нацистів лише на річці Волзі, що знаходиться далеко в глибині СРСР біля міста Сталінграда. Без активної участі українців, які зазнали 50% втрат усього радянського населення, зробити це було б неможливо.

Зараз у нас майже така ж ситуація. Москва знову розв'язала велику війну для завоювання чужих територій. Першою в списку кремлівської агресії стала Україна. Якщо Київ впаде, Москва планує діяти за старим сценарієм: напад на Польщу, Литву, Латвію, Естонію та Фінляндію. Нарешті, цей небезпечний сценарій прочитали в Брюсселі, Лондоні, Парижі, Берліні та Вашингтоні. Об’єднаний Захід зрозумів, що без повної підтримки України половина Європи та Центральна Азія опинилися б в небезпеці.

Є, звичайно, й інші цілі Москви – захоплення Молдови, Грузії, Азербайджану і Вірменії. Словаччина і Чехія теж в небезпеці, а Угорщина Орбана хоче пройти як союзник Москви. Отже кривив душею Володимир Путін, коли порівнював події 80-річної давнини і теперішні, не розуміючи, що зараз він в ролі агресора, а українці всіма силами захищають свою країну і свободу.

Цього разу Путін діє, як Гітлер 80 років тому. Він напав на Україну без попередження, як і нацисти 22 червня 1941 року о четвертій ранку, розбомбивши Київ, але тепер 24 лютого 2022 року. Неофашист Путін свідомо дурить російський народ, що хтось напав на Росію, коли він є агресором і вбивцею мирного українського населення. Український Бахмут став новим Сталінградом, де точаться вирішальні кровопролитні бої. Якщо у Другій світовій війні більшість українців були з Москвою і своїми найбільшими жертвами з усіх народів планети завадили перемозі нацистів, то зараз Київ тримає фронт цивілізаційного характеру, щоб неандертальці Москви, які вибравши для себе символ Z-ла, не нападали на європейські нації, які тримаються хреста як своєї людської християнської поведінки.

Тож, дійсно, українські танки німецького виробництва з хрестами будуть гнати російських неандертальців зі своєї території, щоб московське Z-ло не перемогло в Європі. Добро і людяність переможуть російський цинізм і агресію. Європу врятує українська армія, яка матиме німецькі танки "Леопард" і зенітні комплекси "Гепард", французькі та італійські системи протиракетної оборони SAMP-T, французькі та фінські бойові броньовані машини, англійські гелікоптери Hawks, американські ракети HIMARS і бойові літаки F-16.

Демократичний світ має об’єднатися та зупинити російське вторгнення до Європи та Центральної Азії. Український Донбас стає місцем, де має бути знищена російська машина для вбивств. Український Бахмут стає місцем захисту цивілізаційних цінностей планетарного характеру від брудних чобіт російських неофашистів.

Смерть російському фашизму! Свобода демократичній Європі!