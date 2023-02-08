Офіцер Армії оборони Ізраїлю військовий аналітик прокоментував передачу Україні танків Leopard 1

З приводу перших Леопардів. Так, це не новий танк, так, він, за фактом, спроєктований із захистом тільки від дрібнокаліберних гармат, а якщо точніше, то захист там від уламків та стрілецької зброї.

Але вирішує завжди не техніка, але як вона застосовується.

В Ізраїлю з танків у 50-х і першій половині 60-х були французькі AMX-13, теж, за фактом, без броні, і американські Sherman, які взагалі застаріли ще під час Другої світової. Що їм протистояло? Що було у Єгипту? Це радянські танки ІС-3 та Т-54/55 плюс Т-34-85 до купи, і британські Centurion (вже в 50-ті, ще до того, як вони з’явилися в ізраїльтян).

AMX-13 взагалі не міг пробити Т-54/55 і євреї від нього відразу відмовилися, щойно змогли. У другій половині 60-х. Тобто його використовували не від хорошого життя.

І так, це теж було логістичне пекло та зоопарк з машин.

Але хто переміг у війнах 1956 та 1967 років — мені нагадувати не треба. Тому що вирішує те, як ви використовуєте техніку, в умілих руках й перші леопарди зіграють свою скрипку. Головне — не воювати як росіяни, не вишиковувати їх колонами, не гнати прямо на міни, на гармати та на розрахунки ПТРК в лоб, і завжди пам’ятати, що ця зброя за фактом тактики "вистрілив і втік".

Джерело: пост Левіна в Telegram

M4 Sherman