Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець розібрав меседжі з промови Джо Байдена "Про стан справ у країні"

Президент США Джо Байден виступив із промовою "Про стан справ у країні". У ній, серед іншого, згадав Україну. Наголосив, що вторгнення Росії стало випробуванням для всього світу. І запевнив, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Цей меседж, адресований Росії, більш ніж зрозумілий. Жаль, поки до деяких там це не доходить.

Але я звернув би увагу на інші меседжі – до американців, українців, країн ЄС та Великої Британії.

Президентське послання Конгресу було важливим з погляду внутрішньої політики США. Тиск із боку республіканців на адміністрацію Білого дому посилюється. Це і контроль за воєнною допомогою Україні, і заклики до її скорочення. А з урахуванням корупційних скандалів, які стрясають українську владу, аргументів у трампівського крила стає дедалі більше.

Тому Байден звертався, говорячи про Україну насамперед до внутрішньоамериканської та європейської аудиторії. Наголошуючи на найважливішій річ – що у захисті демократії Америка зробила те, що вміє найкраще. "Ми ведемо за собою", – наголосив він. Це сигнал союзникам, що США не зменшуватимуть обсяги військової та економічної допомоги Україні. І що європейці мають робити так само.

Зі свого боку, ми маємо ефективніше боротися з корупцією. Потрібні суди, вироки, посадки. Особливо жорсткі провадження з тими, хто причетний до розкрадання військової, гуманітарної допомоги. Незалежно від прізвищ та регалій.