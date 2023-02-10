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Новий обстріл України: продовжувати росія може за двома сценаріями - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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у росії закінчуються запаси крилатих ракет Новина оновлена 10 лютого 2023, 19:57
у росії закінчуються запаси крилатих ракет. Фото Ілюстративне фото

Блогер та бізнесмен Роман Шрайк спрогнозував нові ракетні удари по Україні та розповів, чим росія може знову атакувати

Сьогодні був 14-й масовий обстріл інфраструктури :

  • 10.10 — 80 ракет,
  • 11.10 — 28,
  • 22.10 — 33,
  • 31.10 — 50,
  • 15.11 — 96,
  • 17.11 — 20,
  • 23.11 — 67,
  • 05.12 — 70,
  • 16.12 — 76,
  • 29.12 — 70,
  • 31.12 — 20,
  • 14.01 — 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
  • 26.01 — 56
  • 10.02 — 71

Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють. З попереднього обстрілу минуло 15 днів, це трохи більше, ніж зазвичай (11-14 днів). Виходячи з даних ГУР МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

  • 97 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
  • 343 ракети Х-29, 31, 35, 58, 59,
  • 157 ракет Х-22, 32,
  • 53 Кинджала.

Більше значення мають ракети з першого пункту (інші масово не запускаються), їх і будемо підраховувати. Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71 ракета). Тому припустимо 2 сценарії.

Сценарій 1 : спроба запусків по 70 ракет 2 рази на місяць.

  • 25 лютого — 70 ракет.
  • 12 березня — 52 ракети (більше немає).
  • далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Сценарій 2: спроба запусків по 50 ракет двічі на місяць.

  • 25 лютого — 50 ракет.
  • 12 березня — 50 ракет.
  • 27 березня — 47 ракет (більше немає).
  • далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Насамкінець нагадаю, що ці розрахунки засновані на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними. Перевірити це ми зможемо вже у березні-квітні.

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Теги:
#Росія #Обстріл #Ракетний удар #Ракетна атака