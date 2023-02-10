Блогер та бізнесмен Роман Шрайк спрогнозував нові ракетні удари по Україні та розповів, чим росія може знову атакувати

Сьогодні був 14-й масовий обстріл інфраструктури :

10.10 — 80 ракет,

11.10 — 28,

22.10 — 33,

31.10 — 50,

15.11 — 96,

17.11 — 20,

23.11 — 67,

05.12 — 70,

16.12 — 76,

29.12 — 70,

31.12 — 20,

14.01 — 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)

26.01 — 56

10.02 — 71

Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють. З попереднього обстрілу минуло 15 днів, це трохи більше, ніж зазвичай (11-14 днів). Виходячи з даних ГУР МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

97 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,

343 ракети Х-29, 31, 35, 58, 59,

157 ракет Х-22, 32,

53 Кинджала.

Більше значення мають ракети з першого пункту (інші масово не запускаються), їх і будемо підраховувати. Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71 ракета). Тому припустимо 2 сценарії.

Сценарій 1 : спроба запусків по 70 ракет 2 рази на місяць.

25 лютого — 70 ракет.

12 березня — 52 ракети (більше немає).

далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Сценарій 2: спроба запусків по 50 ракет двічі на місяць.

25 лютого — 50 ракет.

12 березня — 50 ракет.

27 березня — 47 ракет (більше немає).

далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Насамкінець нагадаю, що ці розрахунки засновані на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними. Перевірити це ми зможемо вже у березні-квітні.