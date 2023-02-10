Новий обстріл України: продовжувати росія може за двома сценаріями - Роман Шрайк
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Блогер та бізнесмен Роман Шрайк спрогнозував нові ракетні удари по Україні та розповів, чим росія може знову атакувати
Сьогодні був 14-й масовий обстріл інфраструктури :
- 10.10 — 80 ракет,
- 11.10 — 28,
- 22.10 — 33,
- 31.10 — 50,
- 15.11 — 96,
- 17.11 — 20,
- 23.11 — 67,
- 05.12 — 70,
- 16.12 — 76,
- 29.12 — 70,
- 31.12 — 20,
- 14.01 — 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
- 26.01 — 56
- 10.02 — 71
Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють. З попереднього обстрілу минуло 15 днів, це трохи більше, ніж зазвичай (11-14 днів). Виходячи з даних ГУР МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:
- 97 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
- 343 ракети Х-29, 31, 35, 58, 59,
- 157 ракет Х-22, 32,
- 53 Кинджала.
Більше значення мають ракети з першого пункту (інші масово не запускаються), їх і будемо підраховувати. Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71 ракета). Тому припустимо 2 сценарії.
Сценарій 1 : спроба запусків по 70 ракет 2 рази на місяць.
- 25 лютого — 70 ракет.
- 12 березня — 52 ракети (більше немає).
- далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).
Сценарій 2: спроба запусків по 50 ракет двічі на місяць.
- 25 лютого — 50 ракет.
- 12 березня — 50 ракет.
- 27 березня — 47 ракет (більше немає).
- далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).
Насамкінець нагадаю, що ці розрахунки засновані на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними. Перевірити це ми зможемо вже у березні-квітні.
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