Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит") розповів про проблеми росіян із новим наступом

Зараз багато говорять про наступ із Луганщини і справді там відзначаються певні рухи, але давайте без випередження подій.

Так, від Сватового до Кремінного РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) сконцентрували досить серйозний, хоч і спірний за ефективністю, потенціал сил і засобів.

Але...

Активність РОВ відзначається по лінії Серебрянка-Макіївка-Стельмахівка-Дворічне. Але що це була за активність?

А це був вихід груп противника, без вогневої підтримки артилерії та навіть техніки, отримання ними від ЗСУ ***** і втеча недобитками взад.

Так, це можна розцінювати як розвідку боєм. Але...

Розвідка боєм цей наступ, у повному розумінні і, що дуже важливо, що заважало цю розвідку боєм підтримати артилерією, ну чи хоча б танками та вогнем ББМ? Це могло б як мінімум мінімізувати втрати даних підрозділів, а також підвищити ефективність розвідки. Але немає.

А чому?

А все тому, що у РОВ зараз жорстка економія техніки, тому її не кидають під Сватово та Кремінну на пересічні, буденні вилазки. Особливо після того, як 27 ТП (танковий полк, — ред.) дуже успішно трансформувався нещодавно в роту. І заощаджують танки саме під наступ.

Ну чи те, що вони мають на увазі під настанням. Адже якщо на цьому етапі є жорстка економія технічної компоненти, то легко представляється загальна картина дефіциту ББМ. А в наступі вона палитиметься нон-стоп.

Ну і куди з таким обмеженим потенціалом вони наступати зібралися?

Проте активність підрозділів зі складу легіону "живого м’яса" говорить про те, що настання якщо й не почалося, то попередній млявий етап вже реалізується, а сам апогей рефлексії може стартувати якраз до 24 лютого.

Під цю дату і йде розігрів фронту.

Джерело: пост Коваленка в Telegram