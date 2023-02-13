Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу":

У зовнішньополітичному сенсі ключовими сюжетами для України у найближчій перспективі (друга половина лютого) залишаються два.

Перший – постачання озброєнь. І тут великі надії на Рамштайн-9, запланований на 14 лютого.

Ми критично залежимо від відповідної допомоги з боку партнерів.

Другий – річниця повномасштабної війни, до якої українська влада обіцяє представити формулу миру на глобальному заході.

Як це виглядатиме, поки не ясно. Ми знаємо, що є формула миру, що складається із 10 пунктів. Президент України озвучував її на кількох заходах. Ця формула відображає наші інтереси, нашу позицію, наші побажання у ракурсі того, як має закінчитися війна.

Але ту саму росію такий підхід точно не влаштує. Відповідно, незрозумілим залишається, як така формула, якщо її буде прийнято за основу, стане прийнятною для всіх. Але немає сумнівів, що її активно просуватимуть найближчим часом, до 24 лютого.