Блогер та бізнесмен Роман Шрайк закликав українців не розпалювати конфлікти всередині країни. Це може негативно вплинути на перебіг бойових дій.

Поки ЗСУ тримають удари на фронті, ми починаємо пропускати інформаційні удари у тилу. Я розумію, що всі втомилися, фільтри забиті навіть у тих, у кого вони були. Не хочеться розбиратися, не хочеться деталей, хочеться вилити на щось емоції.

З мене досить хріновий арестович, але я все одно скажу, що все йде нормально. Більше того, я б навіть сказав іде правильно, враховуючи, з якою громадою ми воюємо, і що треба вести себе нелінійно, щоб її здолати.

Перемогти нас можемо лише ми самі, якщо почнемо творити хе*ню, пройшовши половину дороги до перемоги.

Будь ласка, давайте спокійно і гідно пройдемо цей шлях до кінця.