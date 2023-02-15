Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко висловив свою думку щодо найближчого військового та політичного майбутнього України.

У другу половину лютого Україна увійшла під активізацію бойових дій на Донбасі, а також зміцнення ЗСУ танками та боєприпасами – наслідок дев’ятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Впевнений, що на військовому фронті на нас чекає жорстке, гаряче протистояння. Захисники України захочуть максимально "перемолоти" можливості настання росіян насамперед на сході. Наприкінці зими — у першій половині весни ми будемо прив’язані до погоди. Коливання від невеликого мінусу до невеликого плюсу – це бруд, болото. Все розкисне. І це обмежить наступальні дії. І лише в зоні забудови, в межах населених пунктів, наступати можна за будь-якої погоди. Тож бої за той самий Бахмут триватимуть далі, незважаючи на погодні умови.

Крім того, на тлі позиційної війни продовжиться накопичення та навчання резервів. Обидві сторони захочуть навесні потужно наступати, але – у другій половині, коли земля висохне, а броня зможе йти не лише асфальтом, а й полями.

Активно проводитиметься мінування, щоб знизити наступальні можливості противника. А ці наступи, причому досить масовані, точно відбудуться приблизно в квітні-травні.

Щодо внутрішнього фронту. Продовжуватимуться кадрові зміни, запущені з січня. І тут буде активний Офіс президента, здійснюючи, зокрема, контратаки проти позиції Заходу. Політика останнього, у тому числі у наданні нам фінансової та іншої допомоги, все більше пов’язується з вимогою кадрових чисток. Щоб, як мінімум, прибрати всіх "зашкварених" персонажів. І, по-друге, підштовхувати Україну до подальшого реформування. Особливо у ракурсі судової реформи, боротьби з корупцією, переході на корпоративне управління держкомпаній.

Що стосується зовнішньополітичного блоку, то з боку української влади будуть, м’яко кажучи, не зовсім чесні запевнення, десь навіть у популістичному стилі, що з корупцією у нас активно борються – ось навіть заступник голови ОП Кирила Тимошенко і зам глави міноборони познімали.

Але будуть і цілком правильні наміри ОП та нашої дипломатії – прискорити постачання з боку Заходу танків (і старих радянських, модернізованих та нових західних зразків), а також домогтися передачі нам літаків. Ми не отримали останні за підсумками "Рамштайну-9". Але це не означає, що не отримаємо в найближчому майбутньому.

Як і з танками, як із системами ППО, тема якийсь час буксуватиме, а потім ми отримаємо все, що просимо. Припускаю, що наші вже висунули пропозицію партнерам – давайте, доки йдуть переговори, ми надішлемо льотчиків для навчання управління сучасними винищувачами. Щоб, коли ми домовимося (найімовірніше – до літа), вони вже прилетіли до України бойовими літаками.